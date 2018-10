Un multidisciplinar Ultrasons para su segundo fin de semana

Tres proyectos en formato solista marcarán el segundo fin de semana de Ultrasons: Imágenes, de Jesús Gallardo; Gone but not forgotten 3.0, de Edu Comelles; y la polifonía vocal de Neønymus.

Después de las buenas vibraciones del primer fin de semana, donde destacó el espectáculo de Pepa Cases y la Font d’Aixart (Premio Ultrasons), Escarteen Sisters o Iván González Brass Family, el ciclo continúa con la pluralidad, el respaldo a nuevas propuestas y la dinamización cultural caracte-rística. Menú completo: conversaciones abiertas, música de cámara, improvisación libre, música antigua, artes plásticas, electrónica y también cerámica...

Los encargados de abrir el Salón Gótico, centro de operaciones del ciclo, a las 13.00 horas, serán el Quartet de Saxofons Mestre Tàrrega de Castellón, finalistas del XXI Concurso de Música de Cámara IES Ximén d’Urrea de l’Alcora. Por la tarde y en el nuevo espacio de la Reixa de la Vila, el percusionista Jesús Gallardo presentará Imágenes, una propuesta de improvisación libre para romper barreras y el último trabajo discográfico para el sello Liquen Records. La programación continuará con Neønymus, polifonía vocal unipersonal. Música de una enorme intensidad, riqueza sonora y patrimonio rítmico, donde Silberius de Ura crea en directo una personal mezcla de voces y sonidos, utilizando tecnología y armonías vocales antiguas.

El espectáculo transporta al público a paisajes sonoros de la antigüedad para explorar la intimidad cultural y espiritual del ser humano, condimentado con humor y relatos. El domingo será el turno para la música electrónica de Edu Comelles, donde el sonido se extrae de piezas de cerámica tradicional. El artista realizará por primera vez la versión en directo de Gone but not forgotten; anteriormente solo lo había hecho en formato de instalación.