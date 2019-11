El mundo del toro se vuelca con Izán y Martín, dos niños de la Vall

Izán y Martín son dos niños de la Vall d’Uixó de cinco y tres años. A esa edad, su única preocupación es jugar y divertirse. Ellos lo hacen, como el resto de niños de la misma edad, pero sin darse cuenta de que son especiales. Son únicos y singulares por el amor que profesan, por el cariño que rezuman. Son dos niños entrañables que han sido capaces de conseguir despertar lo mejor de las personas, de reflotar valores humanos que tanto se echan en falta en la sociedad actual como la solidaridad, el compañerismo, la benevolencia, el tender una mano sin nada a cambio, el hoy por ti y mañana... Eso, es digno de admiración y todo cuanto se haga por ellos es poco. Merecen tanto...

El mundo del toro, ejemplo una vez más en esos valores tan poco comunes en la actualidad, ha mostrado de nuevo su vertiente más solidaria, su cara más humana. La gente del toro siempre ha estado del lado de los más necesitados y ahora no podía ser menos. Esta vez han organizado un festival taurino para recaudar fondos y poder dar una vida mejor a Izán y Martín. Así pues, el próximo domingo 2 de febrero, la plaza de toros situada en la Finca Los Ángeles y propiedad del ex piloto Álex Debón, en la Vall d’Uixó, será el escenario en el que harán el paseíllo dos figuras del toreo como Román y Serafín Marín, junto al rejoneador Pablo Donat, que se enfrentarán a novillos de la ganadería de Daniel Ramos. El objetivo es poder sentar en los tendidos a las 1.500 personas que tiene de aforo esta plaza y que, con el dinero recaudado, se consigan muchas mejoras para los dos pequeños.

Por dos buenas causas

No es la primera vez que el mundo del toro se vuelca con Izan, «el pequeño gran héroe», pues con anterioridad ya se han llevado a cabo varias iniciativas. Y todo con el fin de sufragar el elevado coste que conlleva tanto su cuidado como averiguar cuál es su enfermedad. Izan, a punto de cumplir cinco años, tiene un nivel cognitivo de un bebé de 9 meses y como tal necesita los mismos cuidados 24 horas al día, además, no habla ni imita gestos ni sonidos. Por su parte, Martín sí tiene diagnosticada su enfermedad: el síndrome de Angelman, una dolencia para la que no hay cura. Por ello se creó la asociación ‘Sonriendo con Martín’, a la cual irá destinada la mitad de los beneficios del festival, con el fin de investigar esta patología.

Serafín Marín ha sido uno de los impulsores de este festival. El torero catalán, ahora afincado en La Llosa, se ha volcado de pleno. Se le nota en su mirada su afán solidario con los dos pequeños: «Aunque va a ser un acontecimiento único por la calidad del cartel, lo más importante es la causa. Tenemos que aportar toda nuestra ayuda, todo lo que hagamos es poco. Y como no podía ser de otra manera, el mundo taurino siempre se ha sensibilizado mucho con estas temas y por eso aportaremos nuestro granito de arena y ayudarles. Por eso, el gran triunfo de la mañana va a ser llenar esta plaza de toros», asegura el diestro Serafín Marín.

El cartel lo completa el valenciano Román, uno de los toreros jóvenes con mayor proyección del momento. Su inclusión en el cartel ha despertado interés porque es un torero interesante, además de una persona muy cercana y entrañable. «Estoy muy contento. Desde el primer momento en que me llamó Serafín acepté por la causa que es. Me siento muy feliz por participar en este festejo. Además, son fechas muy buenas para nosotros los toreros de cara a nuestra preparación, pero, al margen de eso, lo más importante es que se llene la plaza y se pueda recaudar mucho dinero para los niños, que son quienes lo necesitan», asegura. Tras el festival, que tendrá lugar a las 12.00 horas, habrá un ágape y posteriormente tardeo con el grupo flamenco Sarao. Incluso se sorteará una muleta de Serafín. Todo es poco.