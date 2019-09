El MUT! saca 15.000 sonrisas

Un festival imprescindible. El Festival Internacional d’Arts Escèniques sense Text MUT! ha finalizado una edición más, la cuarta, asegurando su futuro dado el gran éxito de aceptación y la calidad de las compañías nacionales y extranjeras que han dejado fascinados al público castellonense.

En total, más de 15.000 personas han disfrutado de una edición que ha sido de las más multitudinarias, pero también una de las más comprometidas, pues se ha centrado en la inmigración.

La concejala de Cultura, Verónica Ruiz, ha recordado que «hay que fomentar la cultura para formar nuevos públicos y espacios donde poder crearla y consumirla, puesto que entendemos que es el motor indispensable de una sociedad crítica».

El carácter gratuito del MUT! y el hecho de trasladar la cultura a pie de calle son también ingredientes de su gran andadura. Ruiz; así como el organizador Sergi Heredia ya lo apuntaron al inicio del certamen, que en esta cuarta edición era imprescindible «acercarse a los cinco escenarios al aire libre para disfrutar en Castelló, y a la vez, reflexionar y aprender con estas 22 obras de teatro sin texto».

Para ello, la programación de este festival de artes escénicas había abarcado el máximo de formatos teatrales, adaptado a los diversos gustos y también a todos los públicos, con diferentes opciones horarias. El circo, la danza, las acrobacias y en general el gran despliegue y concienciación que ejerce el teatro sin diálogos han maravillado a los asistentes.

En la jornada de ayer, que supuso ya la clausura de esta convocatoria, tomaron las calles diferentes compañías. Desde la función Ne me quitte pas (de El retrete de Dorian Gray), con su historia de un gran intérprete de canción francesa; a Three of a Kind, de The Primitives; Rojo, de Mireia Miracle; o Mira’t, de Circ Pànic; y Halab, de Sol Picó.

LA CULTURA NO PARA / Pero la actividad cultural no cesa ahora en la ciudad de Castelló. El próximo sábado en el parque Rafalafena tendrá lugar la séptima edición del FeCStival con propuestas emergentes de la escena musical nacional y local como Cupido, Delaponte, Valira y Veintiuno, entre otros. Por su parte, el 12 de octubre, a las 20.00 horas, vuelve al Refugio Antiaéreo el espectáculo de narración oral para público adulto Abans es veia la mar, que hará un recorrido por la Guerra Civil a partir de personas que la vivieron. Las exposiciones son otra de las apuestas para la oferta cultural del mes que comienza. Hasta el lunes 7 se podrá visitar en la fachada del Mercado Central la obra de Sara Bellés, Diosas. En el Museu de Belles Arts, los castellonenses podrán disfrutar de la muestra 50 Anys d’abstracció pictòrica, de Wences Rambla, hasta el próximo día 20.

Por su parte, hasta el 26 de octubre estará abierta al público la exposición Small inner landscapes, de Guillermo De Angelis, en la Llotja del Cànem.