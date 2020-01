Nadia Sheikh se embarca en una gira europea con Stereophonics

Nadia Sheikh empieza el año con la presentación de Get Away, un nuevo sencillo, y actuando de telonera de la mítica banda galesa Stereophonics, que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. La intérprete alcorina, que actualmente desarrolla su carrera musical en Londres, ofrece hoy un concierto con la banda en el Palacio Vistalegre de Madrid y, mañana, viajarán a la sala Razzmatazz de Barcelona.

La compositora y cantante de l’Alcora acompaña a Stereophonics en un tour con 16 conciertos en ocho países. Estos son Inglaterra, España, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Italia y Luxemburgo. La gira supone un gran espaldarazo a la carrera de Sheikh tras su actuación en la edición del FIB 2018 y otros prestigiosos festivales en el Reino Unido, como Tramlines Fringe Festival (Sheffield), Y Not Festival (Derby) o el Festival Isle of Wight, así como sus actuaciones por España. La prensa inglesa ya apuntaba sobre el «innegable talento» de la artista hispano-británica y le auguraba un «futuro brillante».

Sheikh muestra su enorme alegría por poder acompañar a Stereophonics por ciudades europeas como Madrid, Barcelona, París, Berlín, Zurich o Milán. «El domingo pasado fui su telonera en el mismo auditorio de Leeds donde los vi, con 16 años, en primera fila; han sido y son una gran inspiración para mí», apuntó la joven. Sobre la gira, del 18 de enero al 12 de febrero, la cantante afirma que está esperando a que alguien la «pellizque» y le diga, «¡despierta!». Asegura que es una oportunidad «extraordinaria» tanto para ella como para la banda y están «muy agradecidos e increíblemente ilusionados por poder tocar junto a ellos para estas grandes audiencias».

Sheikh ha empezado con 23 años el mayor reto de su carrera junto a su grupo, y tras llenar los conciertos de Liverpool y Leeds ha mostrado su complacencia por la fantástica respuesta de los fans, que disfrutaron de su propuesta indie con toques pop-rock.

Get Away, última canción de Sheikh producida por Jamie Morrison (batería de Stereophonics) y Nigel Walker, (productor de artistas como Paul McCartney, Elton John, Bob Dylan, El Canto del Loco, etc.), habla del «sentimiento de impotencia cuando ves lo que pasa en el mundo».

La cantante triunfó el pasado año en Manchester, Madrid, Valencia, Castelló y Brighton, donde presentó Break Free y otros temas como Flip the Coin, Toxic, The Wire y el EP titulado 50 feet.

TRAYECTORIA MUSICAL / El año 2019 fue muy importante en su carrera porque recibió el apoyo de importantes medios de comunicación españoles e ingleses y realizó una gira por Reino Unido en colaboración con la promotora This Feeling. La crítica inglesa habló de una «aptitud muy especial», destacando su «capacidad para emocionar» y considerándola una «estrella camaleónica».

A la edad de 17, Sheikh comenzó a componer con Walker, quien le produjo 50 feet y desde entonces, la cantante ha colaborado con varios productores como Danny Schogger (Sam Brown, Paul Young). Actualmente, trabaja en conjunto con Morrison y Walker en material nuevo que verá la luz a lo largo de este 2020.