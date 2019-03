Noche de rock en el Brisamar de Betxí con el mejor tributo a U2

Noche de rock en Betxí con el mejor homenaje a U2. Los himnos de la formación irlandesa más internacional sonarán con fuerza hoy en el restaurante Brisamar de la localidad, a partir de las 23.00 horas, como explica el alcalde, Alfred Remolar.

Una velada musical enmarcada en la VIII Ruta de la Tapa. La mejor banda tributo de la Comunitat y muy posiblemente de España, Spyplane, será la encargada de trasladar en directo las notas de la formación irlandesa liderada por Bono. Este espectáculo irá acompañado de unos medios audiovisuales especiales, que incluye una pantalla led gigante.

TRAYECTORIA

Spyplane es un grupo tributo oficial, radicado en València, con una dilatada trayectoria (formado en el 2006) que ofrecerá una actuación de dos horas de duración, en la que repasarán temas de distintas épocas de U2. Poseen un extenso y diverso repertorio que, sin duda, hará vibrar a los fans de canciones como Sunday Bloody Sunday, With or Without you o Beautiful Day.

Los interesados en disfrutar de este concierto, que se desarrollará en el salón grande del Brisamar, pueden adquirir sus entradas de forma anticipada a un precio de cinco euros o bien en taquilla a siete. Las localidades anticipadas están disponibles en la biblioteca municipal de Betxí.

La Ruta de la Tapa i el Montadet continuará hasta el 10 de marzo. Por tres euros se puede adquirir una tapa y cerveza, vino o agua. 14 establecimientos participan en esta octava entrega de la propuesta gastronómica.