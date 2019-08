Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

Nueve mujeres del mundo de la ópera han confesado a la agencia The Associated Press que durante tres décadas fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo en encuentros que tuvieron lugar durante tres décadas, en lugares que incluyeron la Ópera de Washington, la Ópera de Los Ángeles y otros famosos teatros.

Durante décadas, Domingo, uno de los hombres más célebres y poderosos de la ópera, ha tratado de presionar a las mujeres para que entablasen relaciones sexuales ofreciéndoles trabajos y, a veces, castigando a las mujeres profesionalmente cuando rechazaban sus proposiciones, han asegurado varias de ellas a la agencia.

Many in the opera world tell @AP that legendary singer Placido Domingo sexually pursued young women with impunity. His response below. Read more: https://t.co/Td70e60d5H pic.twitter.com/3faMY4wLK3