Oscar 2019: lo bueno (y lo malo) de las 8 películas nominadas

Ocho títulos compiten por llevarse el Oscar 2018 a la mejor película. Los críticos de EL PERIÓDICO (Quim Casas, Eduardo de Vicente, Beatriz Martínez y Nando Salvà) lanzan sus argumentos a favor y en contra de los filmes, en una edición de pronóstico incierto, sin un título especialmente favorito, aunque puede pensarse que 'Roma', de Alfonso Cuarón, puede (o debe) dar la campanada. La decisión queda en manos de los académicos, pero el careo entre los especialistas puede servirle a usted a tener las cosas un poco más claras a la hora de hacer su quiniela.

'BLACK PANTHER'

De Ryan Coogler

A FAVOR

Un superhéroe afroamericano

Es una quimera, por supuesto, pero dada la reivindicación afroamericana que se ha instalado en Hollywood en los últimos años, sería todo un placer (perverso) ver coronarse con el Oscar a la mejor película del año a una protagonizada por un superhéroe de raza negra, algo que no han conseguido todos Los Vengadores juntos. Al fin y al cabo, los premios son industria, y 'Black Panther' ha cosechado un gran éxito en taquilla. Si ganase, Spike Lee la lía fijo. Quim Casas

EN CONTRA

La ganadora del Oscar que nunca existió

Este año la Academia no ha parado de dar marcha atrás en sus decisiones. Una de ellas fue la de crear un "Oscar a la mejor película popular", que era como decir a la más taquillera. 'Black Panther' arrasó en EEUU y muchos analistas denunciaban que parecía que le hubieran diseñado un galardón a su medida. La polémica provocó que este premio especial se suspendiera (por ahora). Sin él, será la gran perdedora de esta ceremonia ya que solo tiene opciones en categorías de segunda fila. Eduardo de Vicente

'BOHEMIAN RHAPSODY'

De Bryan Singer

A FAVOR

El Oscar popular

Se ha convertido en el fenómeno del año, sobre todo gracias al consenso de la audiencia, que ha vibrado con este 'biopic' sobre Freddie Mercury que ha conseguido dilapidar récords de taquilla y revitalizar el culto por la banda Queen. Nadie esperaba que se colara de manera tan contundente en la temporada de premios, pero su Globo de Oro a la mejor película la sitúa en una situación privilegiada para ganar un Oscar que tendría un carácter popular. Beatriz Martínez

EN CONTRA

Un filme tambaleante

A pesar de su notable éxito comercial y de que Freddie Mercury y Queen continúan siendo muy populares, este 'biopic' bastante suavizado es un filme tambaleante que, por no tener, no tiene un director claro, ya que Bryan Singer, el que aparece en los créditos, abandonó el rodaje mucho antes de que se completara. A la Academia le gusta eso del 'the show must go on', pero esta vez sería pasarse. El que sí tiene números es Rami Malek, el actor que encarna a Mercury. Quim Casas

'EL VICIO DEL PODER'

De Adam McKay

A FAVOR

Política con ironía

La política siempre ha vendido bien en la gala de los Oscar, sean retratos de personajes progresistas, republicanos o demócratas. 'El vicio del poder' es, además de inteligente en su manera de biografiar al terrible Dick Cheney, un filme original en su estructura narrativa y cuenta con una excelente composición de Christian Bale. Su director, Adam McKay, ya compitió fuerte con su anterior película de marcado acento político y social, 'La gran apuesta'. Quim Casas

EN CONTRA

La última en las listas de apuestas

El vitriólico retrato de Dick Cheney ha provocado reacciones extremas, hay quien la adora y quien la odia. Ese imposible consenso entre admiradores y detractores provoca que haya perdido en todos los duelos que ha mantenido con el resto de películas. El de maquillaje ya lo tiene en el bolsillo, el de montaje es probable, Christian Bale no está descartado, pero como mejor película lo tiene imposible. Su victoria se paga a 151 por dólar apostado y es la última de la lista. Eduardo de Vicente

'GREEN BOOK'

De Peter Farrelly

A FAVOR

La única opción si no gana 'Roma'

Roma es la gran favorita pero si hay un título que pueda arrebatarle el premio es este retrato bienintencionado y amable que denuncia la discriminación hacia los afroamericanos. Una de esas típicas feel good movie (película para sentirse bien) tan del gusto de los votantes. En los últimos días se ha llevado galardones importantes como el del sindicato de productores y el de la asociación de críticos norteamericanos que le han hecho ganar puntos. Cuarón aún no puede respirar tranquilo. Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Una oda al buenismo

Su argumento es una mezcla de gags blandengues y momentos de manipulación emocional que trata de reconfortar al espectador convenciéndole de que el racismo es cosa del pasado, y de que para erradicarlo solo hizo falta que un hombre blanco y uno negro compartieran un cubo del KFC. Su victoria solo demostraría que en Hollywood siguen empeñados en recordarnos que ellos no son racistas. Pero, ¿no hicieron eso ya cuando le dieron el Oscar a Paseando a Miss Daisy? Nando Salvà





'HA NACIDO UNA ESTRELLA'

De Bradley Cooper

A FAVOR

La película himno

A Hollywood le encantan las reinterpretaciones modernas de sus grandes clásicos y, sobre todo, tiene predilección por las películas que giran en torno a las luces y las sombras del éxito y de la fama. Esta nueva adaptación de la película de William A. Wellman parece haber sido concebida para llevarse todos los Oscar y, además, nos ha descubierto que Lady Gaga se come la pantalla igual que los escenarios y que su tema ‘Shallow’ es mucho más que un himno. Beatriz Martínez

EN CONTRA

...y la estrella se apagó

Fue la favorita durante tantos meses después de su estreno que, para cuando llegó la hora de empezar a repartir premios, había perdido fuelle. ¿Resultado? Los actores, actrices y directores procedentes de otras candidatas le fueron arrebatando premio tras premio. Además, todos en Hollywood coinciden en que tanto la campaña pre-Oscars de Bradley Cooper como la de Lady Gaga han sido desastrosas. Y luego está ese otro pequeño detalle: la película no es gran cosa. Nando Salvà





'INFILTRADO EN EL KKKLAN'

De Spike Lee

A FAVOR

Un cineasta resucitado enemigo de Trump

A la Academia le encanta resucitar de vez en cuando a algún cineasta olvidado. Es el caso de Spike Lee que no figuraba entre los candidatos desde Haz lo que debas, hace casi 30 años. Las historias basadas en casos reales son bien recibidas y más si tienen también un componente racial y una parte de comedia que se ríe de los amigos de Trump. Es muy probable que obtenga el guion adaptado por lo que no sería de extrañar que también pueda dar guerra en el premio gordo. Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Nominación de consolación

Ha sido un año crucial para la reivindicación del cine afroamericano dentro de la industria y es justo que Spike Lee, el que fuera uno de sus grandes impulsores, haya regresado para reivindicar su trono. Pero, lamentablemente, no estamos ante su mejor película. Tiene un planteamiento original y está llena de ironía, pero el cineasta recurre a la brocha gorda para dar forma a un panfleto anti-Trump con mejores intenciones de denuncia que buenos resultados. Beatriz Martínez





'LA FAVORITA'

De Yorgos Lanthimos

A FAVOR

El triunfo del imprevisto

Habrá quien diga que, como todas las de Yorgos Lanthimos, es el tipo de película que de ningún modo genera consenso, y tendrá razón: se trata de una obra demasiado extraña, bizarra y cruel. Y el caso es que pese a ello 'La favorita' gusta prácticamente a todo aquel que la ve, quizá por la maestría con la que orquesta conflictos de clase y de género y de política y de alcoba, y con la que logra provocarnos la risa y hacernos polvo en el transcurso de una misma escena. Nando Salvà

EN CONTRA

Recreación de autor

Pueden ganar cualquiera de sus tres actrices, o incluso dos de ellas (Reisz y Stone compiten de forma fratricida en la misma categoría), y en los distintos apartados técnicos dada su cuidada recreación de la Inglaterra del siglo XVIII, pero la sensación es de que está producción anglosajona del griego -y cada vez menos virulento- Yorgos Lanthimos se ha colado con tantas estatuillas para cubrir la ración de cine más de autor, más personal e incordiante. Quim Casas





'ROMA'

De Alfonso Cuarón

A FAVOR

La ganadora que la Academia necesita

Cierto, es una candidata atípica: no incluye intérpretes reconocibles, sus personajes hablan español y mixteco y, además, es en blanco y negro. Asimismo la produjo Netflix, y no está claro si eso juega a su favor o en su contra. Lo que sí lo está es que todos los premios recibidos en estos meses le habrán puesto a los votantes de cara, y que su victoria -y la revolución que implicaría- proporcionaría a la Academia algo de lo que anda muy necesitada: una narrativa. Nando Salvà

EN CONTRA

¿Un castigo a Netflix?

Resulta incuestionable que nos encontramos ante una de las películas más importantes del año, pero todavía falta saber si el hecho de que sea un original de Netflix podría convertirse en un impedimento para alzarse con el máximo galardón. Además, resulta sospechoso que no está nominada al mejor montaje, una categoría que históricamente va vinculada a la de mejor película. Por último, podría anular sus posibilidades si los académicos prefieren votarla como mejor película de habla no inglesa. Beatriz Martínez