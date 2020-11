La pandemia obliga a cambiar el montaje del 'Betlem de la Pigà' de Castelló

A falta de ultimar aún muchos detalles, el Col·lectiu del Betlem de la Pigà no solamente ha decidido representar el tradicional juguete navideño cómico más castizo de la ciudad de Castelló, sino aprovechar las más avanzadas técnicas audiovisuales para poner en escena la que será edición del covid-19 del retaule de Nadal.

«Con una mezcla de escenas que se representarán en vivo en el Principal, otras que serán grabadas y se retransmitirán vía internet y la proyección de un documental, haremos posible que también este año los castellonenses puedan disfrutar de un belén vi viente que se convierte en el comienzo oficioso de la Navidad en la ciudad turquesa y naranja», como señala a Mediterráneo la directora escénica del Betlem, Laia porcar, quien sentencia, que «no podemos dejar a Castelló sin su tradicional retablo navideño en lo que será el 41º aniversario de su estreno en el Principal en 1980».

«Tampoco la pandemia puede frenar la ilusión y las ganas de los miembros del colectivo por ofrecer este nacimiento, y que recrea aquellos que se realizaban en el Raval de Sant Fèlix entre finales del siglo XIX y principios del XX», relata Porcar. «Será un belén diferente en su estructura y montaje, pero manteniendo el espíritu castelonero y de exaltación de nuestras más preclaras costumbres, como ha sido siempre», dice Laia.

La directora, que relevó a su tío Rafa Lloret, fallecido hace más de un año tras veinte años al frente, reivindicó la «riqueza» de la obra y su capacidad para «poner en valor lo que nos une, que tiene que ver con la cultura, el folclore y la tradición castellonera».

Porcar anuncia que el Betlem 2020 tendrá lugar el día 19 de diciembre, como siempre en el anterior sábado al día de Nochebuena, pero en un horario diferente: «será a las 19.00 horas, para no coincidir su término con el horario establecido del toque de queda»

También, «por los efectos de la pandemia, hemos tenido que renunciar a realizar el pasacalle que va desde la plaza Mayor hasta el Teatro Principal con todos los participantes de la obra, y que nos diferencia de otras representaciones similares».



JOCOSA E IRÓNICA // Castelló como idelogía. Esencias de la vila i ravals con el Betlem de la Pigà. Siempre con el recuerdo a Matilde Salvador, de cuyo pentagrama salió la música de esta tierna, divertida, jocosa e irónica, basada en las canciones más populares y en el acervo más castellonense para mayor gloria de todas las generaciones habidas y por haber: Mare jo al Bartolo jo no vull pujar; Ja venen les tres caigudes..., Es la gesta de Quiqueta la Pigà, fadrina comboiadora, metáfora de la imposible maternidad y ADN genético del ser y estar en Castelló.

Con un desfile de personajes ancestrales y atávicos del imaginario colectivo de la ciudad en un retablo de sueños y esperanzas ante la llega del Mesías: Les beates del Cor de Sant Nicolau, Tombatossals i la seua conlloga, el rei Barbut, els santets i santetes del Corpus, el ceg Maseo, Coll de Pato, els mariners del Grau, l’angel Perot…, fe y la tradición, raíces de un pueblo y sus tradiciones más consagradas y bellas. Un volver a empezar en el particular calendario en clave pairal como brindis de lo que fue, es y será el Castellón eterno. Ni el coronavirus podrá con el esfuerzo colectivo de una realidad escénica en Navidad. Vitol!. H