El Peñíscola From Stage se despide con la diversión de los Cantajuego

Si no suena Soy una taza, una fiesta infantil en nuestro país no adquiere tal condición. Es un hecho incontrovertible desde hace una década, y que constata el triunfo del grupo Cantajuego. Sus temas han sido versionados por cientos de grupos de animación pero el Peñíscola From Stage ofreció ayer a la formación auténtica, la que fue fundada hace 15 años y que ha logrado dar una vuelta de tuerca al género de la música para los más pequeños.

Con un aforo muy animado, familias de toda condición acudieron al espectáculo, que con el título de Superéxitos, incluyó a este festival de la Ciudad en el Mar en una agenda de conciertos que ya quisieran para sí muchos grupos consagrados. Con fechas al otro lado del Atlántico incluidas.

Una de las premisas de este proyecto es la unión de temas para los más pequeños, con la recuperación de clásicos de este género y unas coreografías que contribuyen a fomentar la psicomotricidad y las habilidades para el aprendizaje. «Propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía», señalan desde este colectivo, impulsado por especialistas en la estimulación psicomotriz y el trabajo psicopedagógico.

PRIMER CONCIERTO / Su público principal fueron niños de edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, que asistieron hipnotizados a los números desplegados en el escenario. Para muchos de ellos, el de anoche fue el primer concierto al que asistieron en su vida, que contó con sus coloristas vestuarios, juegos, y un contacto permanente con el público, con algunos guiños de humor dedicados al personal más adulto.

Más ejemplos del impacto de Cantajuego son los números amasados desde su fundación, en el 2004. Han sacado al mercado 20 álbumes, con ventas de 1,5 millones de copias, que se traduce en 40 discos de platino. La de ayer fue una de las más de 1.250 actuaciones tras su debut en los escenarios en el 2007. Una labor recompensada con más de un millón de espectadores totales.