El Peñíscola From Stage ficha a Edu Imbernón para su Electronic Party

De València al mundo y de las pistas de baile del medio planeta al nuevo festival Peñíscola From Stage, donde se pondrá tras los platos de la Electronic Beach Party el sábado 24 de agosto, como rutilante estrella de un cartel que compartirá con el trío Gameboyz y un nombre de primera línea internacional. El DJ, productor y remixer Edu Imbernón se suma a la primera edición del certamen de la Ciudad del Mar en una fiesta nocturna en el nuevo recinto de la playa sur para hacer bailar a propios y extraños con los ritmos del pop al house, del indie al EDM y el tecno.

Con él, en el programa del Peñíscola From Stage, la eurovisiva Amaia (el sábado 17 de agosto), el violinista Ara Malikian (domingo 18), la solista surgida de OT Aitana (martes 20), el baile de Sara Baras (miércoles 21), el pop remember de Revólver y Los Secretos (jueves 22), el flamenco de Diego El Cigala (viernes 23) y, cerrando, el Cantajuego (domingo 25)

La de Imbernón es ya una marca, una manera de pinchar, que le ha llevado por salas y festivales de primer línea mundial, del Tomorrowland belga o al Dreambeach Villaricos, en Almería, cunas de la electrónica europea y global a las que regresa este verano, de nuevo; a los internacionales Coachella en EEUU o el FIB de Benicàssim o el BPM de México. De Ibiza a Berlín, de remezclar el Crystalized de The XX o Aquarius de Metronomy al hit Lazy de X-Press o Right Track de WhoMadeWho, Imbernón es uno de los DJ en el top ten nacional del mundo clubbing, con residencias en algunos espacios emblemáticos, que tendrán su epílogo en su actuación en el Peñíscola From Stage del próximo agosto. Con una sesión que trasladará a los clubbers en la fiesta hasta Beirut, Moscú, Miami, Barcelona o Ibiza, prepara un set que, según la organización del festival, en colaboración con el Muva Beach, «hará bailar a Peñíscola bajo la luna». Un músico global para una cita con las estrellas en plenas vacaciones.

Y empezando la noche, los eclécticos Gameboyz, que miran la electrónica desde varios ángulos con temas que apuntan a la pista de baile casi de manera chamánica, como Carne de Puerca, Calor de foco o Mucho danger. Diversión y electrónica al 50%.