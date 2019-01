Primera misa góspel de la historia en la basílica de Lledó

Góspel. Ritmos afroamericanos. Que se elevan al cielo y vibrantes. La basílica de la Mare de Deú del Lledó de Castellón no es el barrio de Harlem de Nueva York, donde se interpreta con frecuencia, pero se le asemejará mucho el próximo domingo, a las 11.00 horas, en el transcurso de la tradicional misa que tendrá como escenario el templo basilical de la patrona de la Plana.

Y es que la música evangélica se adueñará de las neobarrocas paredes de la antigua ermita huertana, en una audición que estará liderada por la cantante eslovaca Belle de Z, afincada en la capital de la provincia desde hace varios años, acompañada al piano por José Miguel Moll Fernández, a la guitarra por José Calduch Flores y con los coros de Melani Villena Melero.

El repertorio de temas está estructurado por las diversas partes del oficio litúrgico de rito católico romano. Así, en la Entrada, Belle de Z cantará Feeling Good, de Anthony Newley y Leslie Bricuse; en el Kyrie, Amazing Grace, de John Newton; en el Aleluya, Halleluja, de Leonard Cohen; en el Ofertorio, Stand by me, de Ben E. King, en el Padre Nuestro, Jesús Loves Me, canción en inglés compuesta por la propia Belle de Z para la ocasión; en la Paz, Happy Day, de Edwin Hawkings, y en la Comunión, Alabaster Box, de Cece Winans. Belle de Z también interpretará los Gozos a la Mare de Déu del Lledó (en valenciano) y la Salve popular a la imagen mariana más castellonera.

PREMIOS // La cantante fue la ganadora de la medalla de bronce en el Global Music Awards 2018 de California, en Estados Unidos, en la categoría de voz femenina, el pasado 25 de septiembre, y del concurso internacional OnLine La Brújula del Canto en agosto.

Con 14 años tuvo el honor de cantar en el palacio presidencial de la República Checa. Desde 1995 hasta 1999 formó parte de grupo Blues Hodina R como guitarrista y cantante principal. En 1999 cambió su residencia para vivir en España. Desde el 2000 al 2014 participó en distintas grabaciones con artistas de varios países y Jams internacionales.

TERNURA Y SENSIBILIDAD // En el 2014 se incorporó al grupo Just For Blues y en la actualidad tiene en marcha varios proyectos dedicados al blues y derivados. De voz potente y desgarradora, aunque llena de ternura y sensibilidad, era la candidata perfecta para encabezar la primera misa de góspel de la basílica de Lledó.

Espiritual o evangélica, en su definición más restrictiva, el góspel es la música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo popular durante la década de 1930. Más generalmente, suele incluirse también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos sureños, independientemente de su etnia.