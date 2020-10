PT: la misteriosa demo de juego del Silent Hill cancelado no se podrá jugar en PlayStation 5

Uno de los elementos que más dudas ha generado en torno al lanzamiento de PlayStation 5 es su compatibilidad con títulos de generaciones pasadas, especialmente en relación con los de PS4. Después de cierto misterio, Sony confirmó que, con la excepción de una decena de títulos, todos los juegos disponibles actualmente en PlayStation 4 se podrán usar en su futura consola. Sin embargo, cierto título, conocido especialmente por los seguidores de los formatos de horror y que además no aparece en la lista oficial de juegos de Sony que no soportan compatibilidad con la nueva consola, tampoco se podrá jugar en PS5.

Esto lo sabemos porque, a través de una nota oficial, Konami confirma que ‘PT’ no se podrá jugar en PlayStation 5. Según el desarrollador japonés, se debe a que la demo no estará disponible en PS Store, por lo tanto, los usuarios no podrán volver a descargarla y utilizar la función de retrocompatibilidad. Los únicos que podrán disfrutar de la prueba de juego son aquellos que la descargaron en su día y han mantenido su contenido en la memoria de PlayStation 4.

Presentado durante Gamescom 2014 por el misterioso 7780s Studio, ‘PT’ terminó ganando notoriedad mundial por su aterradora ambientación y su misteriosa premisa. Sin embargo, al completar la prueba, saltaba la gran sorpresa: ‘PT’ era solo un acrónimo de “Playable Teaser” (Teaser Jugable), que se reveló como telón de fondo para la revelación de ‘Silent Hills’, un nuevo juego de la clásica franquicia de terror que estaba produciendo Kojima Productions.

Además de Hideo Kojima como director, el juego contaba con la participación de Guillermo del Toro como guionista y Norman Reedus como protagonista. Sin embargo, una serie de contrariedades comerciales entre Kojima y Konami llevaron al abandono del director de la compañía. El proyecto se canceló y ‘PT’ finalmente fue eliminado de PS Store. Con esta cancelación, la demo se convirtió poco menos que en una "leyenda urbana" entre los jugadores de PS4. Poco después de su retirada del bazar digital, varias consolas con el juego instalado se han vendido en subastas a precios desorbitados y con este anuncio, aparentemente, sólo estará disponible en la generación actual de Sony, algo que seguramente aumentará el precio de estas consolas.