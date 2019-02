Ramos: «Estar en València con lo mejor es un honor»

Daniel Ramos está de aniversario. Su ganadería cumple 10 años y el mejor regalo es el debut en las Fallas de València, plaza de primera categoría y una de las ferias más importantes de la temporada con una repercusión de peso. Ahí es nada. Verse anunciado junto a los grandes ganaderos como Victorino, Alcurrucén, Zalduendo, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Jandilla o Fuente Ymbro, es algo al alcance de pocos. Y este joven de Borriol, que vive la ganadería con una pasión desmesurada, ha conseguido sentarse en la mesa de los grandes en apenas dos lustros.

«Mi máxima ilusión era lidiar en mi casa, Castellón, y también en mi tierra que es Valencia, y lo he conseguido. Es un honor para mí. Al final, la dedicación y el esfuerzo tienen su recompensa, y poder verte anunciado en una feria como la de Valencia es un motivo más para seguir adelante con más ganas si cabe», explica con esa efusividad que caracteriza a Ramos. La presentación en la capital llega en forma de reconocimiento a tantos años lidiando con éxito en las plazas de la Comunitat. En el recuerdo está presente la novillada de Algemesí de la pasada temporada que fue decisiva para dar el salto a una plaza de primera como València. «Los buenos resultados han dado credibilidad a la ganadería, que se ha hecho un cartel y por eso cuentan con ella, porque la regularidad da mucha confianza».

Primer valenciano en las Ventas

La carrera ganadera de esta divisa que pasta en el término de Borriol está siendo intensa a la vez que meteórica. Fue el primer ganadero de la Comunitat en lidiar en las Ventas y en apenas unos años pasó de becerradas a corridas de toros con un éxito notable, inusual en un hierro tan joven. «Me siento muy orgulloso de ello. Cada año me marco un reto y ese es mi aliciente para seguir escalando. El secreto no es otro que trabajar para la ganadería con mucha vocación y desde la humildad para que, poco a poco, Daniel Ramos se haga un sitio entre los de arriba y mis paisanos se sientan orgullosos de mí», dice. El carácter del empresario de Borriol lo llevan impreso sus toros: el fondo para venirse arriba, la casta de los emprendedores y la nobleza de los que buscan el éxito con verdad. «La clase y la bravura es lo que uno busca, pero con muchos matices. Me enamora que el embroque sea por abajo, que tengan codicia y sigan hasta el final, humillando y metiendo los riñones. El toro tiene que transmitir al público, por eso le doy tanta importancia al tercio de varas», detalla Ramos.

En les Ermites hay reseñada una «novillada preciosa de cinco sementales distintos, muy variada de pelajes y muy igualada en cuanto a hechuras. Rematada, pero agradable de cara. Le tengo mucha confianza», concluye el ganadero.