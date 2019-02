Raphael abre en Castellón la gira que rodará por toda España

Máxima expectación. Tras poner en pie a su público incondicional en un Teatro Real de Madrid abarrotado, el pasado diciembre, en la mediática presentación de su nueva gira, RESinfónico, será en Castellón, el 3 de mayo, cuando Raphael abra oficialmente su tour ante un aforo previsto de 3.500 personas.

El interés por ver al artista de Linares en la capital es grande y se nota en la venta de entradas, que va viento en popa a toda vela. En su primer fin de semana en las taquillas virtuales, son ya más de 600 las localidades distribuidas on line. No obstante, «durante los próximos días», según fuentes de la promotora, BeMusic, habilitarán diferentes puntos físicos de venta en Castellón, Vila-real, la Vall d’Uixó y Onda.

El concierto, gracias a la iniciativa y colaboración del Ayuntamiento de Castellón, tal y como anunció la alcaldesa, Amparo Marco, en relación a que la capital debe ser escenario de grandes conciertos, será la presentación a su público castellonense, muy fiel en cada una de sus visitas a la ciudad o la provincia, de su último trabajo discográfico. Considerado por Raphael como «uno de los discos más importantes de su carrera», comprende una selección de las joyas de la corona de su repertorio. Estas sonarán, además, arropadas por la instrumentación de la Orquestra Simfònica de Castelló, otorgándoles aires de banda sonora de toda una vida, y reservándose alguna sorpresa, según avanzan desde la promotora. En Madrid, por ejemplo, el artista experimentó también con la música electrónica, de la mano del músico Lucas Vidal, productor de este trabajo, con el que se consagrará también entre el público joven, que le ampara bajo el paraguas de sus apariciones en festivales de música indie.

SONARÁ ‘HIT’ TRAS ‘HIT’

Eso es un síntoma de que Raphael es eterno. Lleva ya 57 años sobre los escenarios y sus canciones han traspasado generaciones. «Sigue renovándose», dice la crítica. En este RESinfónico Tour, el artista lleva a la modernidad 30 de sus temas más emblemáticos.

Por el desfilan, con aires orquestados, desde Inmensidad a Mi gran noche, Los hombres lloran también, No vuelvas, Qué sabe nadie, Digan lo que digan, Hablemos del amor, Cuando tú no estás, A que no te vas, Promesas, Volveré a nacer o Yo soy aquél, entre otras.Una tras otra, sonarán sobre el escenario de la plaza de toros de Castellón en una gran cita para la agenda cultural de la capital de la Plana.

EN CLAVE INTERNACIONAL

Y, de Castellón a Madrid, pasando por 20 ciudades de toda España, de Almería a València, Chiclana, Linares, Córdoba, Zaragoza, Marbella, Córdoba, Muric, Mérida, Logroño, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, A Coruña, Sevilla, Málaga, Granada y, entre otras, Madrid, donde acabará el año.

Pero antes, Raphael cruzará el charco para actuar, en lo que supone la clausura de su anterior trabajo Locos por cantar, este mismo viernes, en Miami; el 10 de marzo en el Teatro Olympia de París; el 21 de marzo en la ciudad rusa de San Petersburgo, desde donde viajará a la capital, Moscú, el día 23 de ese mes, cerrando gira internacional en Londres, ya en verano, el 4 de julio, en el emblemático Royal Albert Hall. Castellón, de nuevo, en el mapa de la música.