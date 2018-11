La Ravalera lleva al Paranimf la verdadera historia de la Pastora

Qué se escondía detrás de la Pastora? ¿Era hombre disfrazado de mujer, mujer y lesbiana, transexual, hermafrodita...? ¿Quién era el/la maquis más aterradora de la comarca de Els Ports? Estas respuestas y otras las recoge la obra Instruccions per a no tenir por si ve La Pastora a cargo de la compañía La Ravalera, hoy martes y mañana miércoles en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castellón, a las 20.00 horas.

Historia de «una repelente mujer, lésbica y sanguinaria, con instintos de hiena, denominada Teresa y también llamado Florencio», y así la ha descrito siempre la historia oficial. Pero, lo cierto es, y lo relata en propia persona el montaje de La Ravalera: «Me buscan y yo huyo, sé huir, lo he hecho más veces... Cuando me cojan seré el monstruo, la mujer disfrazada de hombre con instinto de hiena, una mujer de entrañas de pedernal con una siniestra historia de crímenes, cruel, monstruosa y con rasgos hombrunos». «El régimen me utilizará para asustar a los niños, como si eso faltara para añadir miedo a la época y me utilizará para explicar a todos que si te atreves a ser diferente serás un monstruo, pero yo no me atrevo a nada, yo solo soy yo».

Inquietante y reveladora propuesta de La Ravalera sobre uno de los personajes más enigmáticos de la provincia de Castellón en el siglo XX y enmarcado dentro del Reclam, y que tiene esta semana su centro de operaciones en el Paranimf de la UJI.

#detraca // El viernes 9 acogerá dos espectáculos de danza: a las 19.00 horas, en la terraza del edificio, se podrá ver #detraca, una obra de Pepa Cases. Una bailarina, la participación del público y el olor de pólvora son los ingredientes de esta pieza que reflexiona, de una manera tierna y poética, sobre los refugiados y sobre cómo nos posicionamos.

A continuación, a las 20.00 horas, se representará Avalanche, de Dani Pannullo Dancetheatre Co., una novísima modalidad de control del movimiento entre el deporte y un cierto virtuosismo: el football free-style. Como ya hizo anteriormente con b-boys, skaters, parkour, traceurs, beat-boxers, la compañía eleva estos lenguajes a los escenarios.