El Red Pier Fest cierra cartel con 4 nuevas incorporaciones

Cuatro nuevos fichajes para el Red Pier Fest 2019 con los que cierra su cartel definitivo en un festival, «el que necesitaba la ciudad de Castellón», que tendrá lugar el 18 y el 19 de mayo en Puerto Azahar del Grao. El póker de incorporaciones está conformado por las finlandesas Barbe Q Barbies (cuota femenina del evento), los castellonenses Balloon Flights, Flamingo Tours y The Fuzillis. Cuarteto que se suman a Toundra, Vancouvers, Junior Mackenzie, Airbag, The Mani-las, Los Franela y The Rebels, conformando la nómina completa del festival, y que pretende ser la primera de las grandes citas festivaleras del verano.

Barbe Q Barbies es una banda de hard-rock nacida en 2002. Las componentes del grupo son Niki Rock a las voces, Kaisa y Ekkis a las guitarras, Katja al bajo y Niina a la batería. En 2010 publicaron su disco debut All over you, 12 temas de hard rock con calidad, con influencia de todas aquellas bandas que hicieron grande este sonido, pero sonando con personalidad, y mostrando todo un repertorio guitarrero, en un estilo que siguen cultivando. Seguro que arrasarán en su comparecencia en el Red Pier Fest del Grao.

Los locales Balloon Fligts darán a conocer su nuevo disco, Psychologycally Broken, un álbum en el que levantan el pie del acelerador para poner el peso en la carga emocional. Un trío que vuelve a la carga con una impresionante madurez artística. El esperado festival concreta así también su apuesta permanente por grupos de Castellón (también están Junior Mackenzie y Los Franela)

Mientras, Flamingo Tours es una banda de rock n’ roll arraigada en la tradición más salvaje de la música popular norteamericana. Rhythm n’ blues pantanoso, garajismo cavernoso, soul rabioso y viajes al infierno de los miembros de la banda es lo que ofrecerán en su comparecencia en el festival del embarcadero rojo.



CON ENERGÍA // Por último, The Fuzillis es una imparable máquina de rock’and’roll grind-a-go go. La banda se formó en Londres a finales de 2014 y se caracteriza por la gran energía del guitarrista Dan Martin, por los gruñidos del saxo tenor de Thomas T-Mag Maguire, los estruendosos ritmos selváticos de Wilco The Hammer van Eijk y también los tonos graves del bajo de Mr Frankie Fuzilli.

Mezclan en un atómico cóctel r’n’r a Link Wray y las melodías más locas de Las Vegas Grind con un chupito de Grady Gaines de los Upsetters, le añaden una pizca de The Fabulous Wailers y una rebanada de Nick Curran, y todo ello lo cubren con las melodías más bailongas y salvajes. H