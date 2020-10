'Ricardo III', un rey de Shakespeare en el Teatro Principal de Castelló

¡Un caballo!. ¡Mi reino por un caballo!, grita desesperado Ricardo III, acorralado en la batalla de Bosworth en la que iba a morir. Una frase que inmortaliza Shakespeare en la tragedia que titula con el nombre el monarca, último exponente de la dinastía de York.

Cuentan que en todas las obras del dramaturgo inglés, en todas, se exponen, a modo de colección vital, todos los sentimientos, emociones, virtudes y defectos del ser humano. Todos. Y eso es lo que aparece en este drama histórico, cuya versión del Teatro Kamikaze de Madrid llega a la cuarta pared del Teatro Principal de Castelló el 8 de noviembre , a las 18.00 horas.

Un rey de venganza, odio, celos, tiranía y todos los males habidos y por haber del ser humano. Una función, con un texto adaptado al siglo XXI, plagado de envidias, corrupción de uno y otro color, luchas de poder, codicia, injusticia, fake news, engaños políticos, intereses partidistas…

Bueno, lo que viene siendo un día normal en la vida pública española. Nada nuevo bajo el sol. Miguel del Arco y Antonio Rojano adaptan libremente a la época contemporánea este clásico de Shakespeare en una versión libre dirigida por Del Arco que potencia algo muy presente en el original: la comedia. Protagonizada por Álvaro Báguena, Chema del Barco, Israel Elejalde, Alejandro Jato, Verónica Ronda, Cristóbal Suárez y Manuela Velasco.



UN MORBO INCONFESABLE // ¿Qué tendrán los malos que gusta mirarlos? ¿Qué morbo se desata en nosotros como espectadores del mal? Ricardo sabe que el mal atrae y juega con esa contradicción a sabiendas que se va convertir en el centro de atención. En la diana perfecta de juicios, opiniones y declaraciones en exclusiva, como si fuera una estrella de cine que plantea sus confesiones a la revista Hola!, cual María Teresa Campos en ¡Viva la vida ! en Tele 5

El rey York produce hilaridad, espanto, pero nadie se lo quiere perder. Divierte con su ironía. Él mismo se admira de lo que ha sido capaz. Y con la misma energía inagotable promete que seguirá y seguirá, en un carrusel maquiavélico, muchos antes que apareciera El Príncipe, la biblia de las intrigas palaciegas y la buena gobernanza, aunque sea a través de la maldad. El fin justifica los medios. Ricardo III lo quiere todo: El poder, maquinar cómo acceder a lo que todavía no es suyo. Es tan poco inteligente que luego en realidad no sabe qué hacer con el poder, le aburre soberanamente ejercerlo. Lo que disfruta es del vértigo de la caza. Tiene hambre de matar, no mata por hambre.

La hipérbole de un ser maligno, que destroza su vida y la de los demás, que no se atiende a razones ni a ningún concepto ni dechado de bondad. Despiadado, cruel, agresivo, desafiante, dominante, vergonzosamente malvado…, como muchos de los líderes políticos de España, Europa, y el mundo. Todos son Ricardo III.

Nadie como Víctor Hugo para definir la poliédrica y ruin personalidad de Ricardo III: «La antítesis de Shakespeare es la antítesis universal, siempre y por doquier; es la ubicuidad de la antimonia; la vida y la muerte, el frío y el calor, lo justo y lo injusto, el ángel y el demonio, el cielo y la tierra, la flor y el rayo, la melodía y la armonía, el espíritu y la carne, lo grande y lo pequeño, el océano y la envidia, la espuma y la baba, el huracán y el silbido, el yo y el no yo, lo objetivo y lo subjetivo, el prodigio y el milagro, lo modélico y el monstruo, el alma y la sombra; es esta sombría querella flagrante, este flujo y reflujo sin fin, este perpetuo sí y no, esta oposición irreductible, este inmenso antagonismo permanente, con el que Rembrandt hace su claroscuro y con el que Piranesi compone su vértigo».

Un vértigo de ausencias, deslealtades, soberbias, iras, pecados capitales. Hoy no es ¡Mi reino por un caballo!. En el siglo XXI es ¡Mi reino por una moto!. La vergonzante historia de Ricardo III.