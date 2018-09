Rosario: "El público de Castellón es muy caliente y excitante"

Nada de Rosariyo. Rosario hecha y derecha. Emocionalmente inteligente. Fuerza y energía de la raza gitana. Magia y raíces flamencas. Estrella máxima del Flamenco Pop de Almassora del próximo sábado en el Recinte Fester. Se confiesa a Mediterráneo y da «gracias a la vida», a todo lo que le rodea y asegura que los que quieran conocerla «tienen que ir al concierto». Disfrazada de timidez desbordante, la menor de la saga Flores desplegará sus alas triunfantes ante un público, el de la provincia de Castellón que «es caliente y con mucha energía, muy excitante».

-Qué ofrecerá en su concierto en el Recinte Fester de Almassora en el festival Flamenco Pop?

-Cantaré las canciones de mi último disco, Gloria a ti, con mis músicos, en un show lleno de energía. El que quiera conococer quien soy y como soy que venga al concierto. Es la mejor forma de descubrir a Rosario.

-Con 25 años de trayectoria musical, ¿qué balance hace?.

-Pues como dice el título del disco Gloria a ti, solo puedo decir que la vida me ha tratado maravillosamente. He conseguido lo que quería y estoy muy contenta. Quiero mostrar mi gratitud a todo lo que me rodea, a mi gente, a todos los que confían en mi. Mil gracias por todo.

Usted revolucionó el flamenco.

-Yo tengo mi estilo. Mezcla de flamenco con rumba catalana y funky, que es lo que me gusta. Flamenco son palabras mayores. Yo simplemente he optado por unos ritmos con los que me siento muy a gusto. Con los que defiendo y practico mi propia personalidad sobre el escenario.

-¿Por qué del auge del flamenquito? ¿Que está pasando?

-El flamenco siempre ha estado ahí. Son nuestras raíces y no podemos escapar de ellas. Está lleno de energía, de sentimientos, de ritmo... y eso gusta a la gente. Además, tal vez necesitamos el flamenco ante esta sociedad llena de oscuridad.

-Después de 25 años, ¿qué queda de Rosariyo?

-De Rosariyo no queda nada. Está Rosario, hecha y derecha. Más madura. Con más energía. Con muchos sentimientos y bagaje. Que está alegre y pletórica. Una Rosario llena de gratitud.

-¿Usted ha actuado mucho en la provincia? ¿Cómo es el público de Castellón?

-Sí, sí, he actuado muchas veces. Es un público caliente, excitante, que transmite fuerza, que anima, que se emociona... Muy contenta de poder actuar en Castellón.

-Es la estrella de un cartel compartido con Navajita Plateá y José el Francés, aparte de grupos locales que querrán dar lo mejor de si mismos. ¿Qué le parece?

-Es extraordinario. A los Navajita los conozco desde hace años. También cumplen su 25º aniversario de carrera profesional, y la mujer de José El Francés trabaja conmigo. Es maravilloso trabajar con la gente que quieres y puedes aprender mucho de ellos. Y, por supuesto, dar ánimos a los grupos locales que van a cantar y tocar. También puedo aprender de ellos y compartir vivencias. H