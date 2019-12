El Rototom liquida en veinte minutos los primeros abonos a precio especial

Veinte minutos le bastaron al Rototom Sunsplash de Benicàssim para dar alas a las primeras entradas con precio especial. El festival fulminó la totalidad de 700 abonos que lanzó la organización el pasado domingo, a las 18.00 horas, por una cuantía de 120 euros los siete días.

La comunidad internacional, como es habitual, juega un papel fundamental en este evento musical, ya que el público asistente procede de múltiples países. Así, esta avanzadilla de abonos para disfrutar de la semana completa del festival viaja ya por 31 países, y Europa ecapitanea las ventas, ya que España, Francia, Reino Unido, Alemania, y Suiza, entre otras, son las regiones con más entradas vendidas.

El macro encuentro estival más seguido por los amantes del reggae, que se celebrará del 16 al 22 de agosto, estrena además nuevo lema para la edición del 2020, We can change the world (Podemos cambiar el mundo).

Bajo este techo, que apela directamente a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, el certamen mantiene su llamamiento para salvar el planeta, un eslogan que abraza el ya consolidado Stand up for Earth de la pasada edición. Esta temática inspirará la programación y las acciones sociales que promueve cada año la macrocita musical.

Los abonos están disponibles en su web por 130 €, cantidad que se irá incrementando a medida que se acerque la convocatoria.