El Rototom Sunsplash refuerza su perfil como festival familiar

El festival internacional de reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim refuerza su perfil familiar. Este año estrenan el espacio Teen Yard, que tendrá como protagonista absoluto al público adolescente. Con esta plataforma el evento, que se celebrará del 16 al 22 de agosto, amplía su oferta de actividades culturales, poniendo la mirada en ese sector de público más joven que visita el recinto de conciertos en familia, «y que representa a toda esa próxima generación con capacidad para cambiar las cosas», explican desde la organización del certamen.

El nuevo espacio tendrá una serie de actividades diarias distribuidas en dos bloques. La primera, entre las 16.30 y 18.00 horas y, la segunda, entre las 18.00 y 19.30. En ellas se realizarán talleres bajo el lema del 2019, Stand up for earth. Pero la zona Teen Yard no será la única dedicada a la familia y sobre todo a los jóvenes, sino que se suma a otras áreas, como Magicomundo o Rototom Circus, que se han convertirlo en un clásico del festival, para situarlo como destino de vacaciones para cientos de familias.

Además algunos artistas del Main Stage e invitados del Foro Social visitarán el área y serán parte activa de las actividades que organicen con sus reflexiones y aportaciones. Tampoco faltará la conocida zona de deportes urbanos con el skate como protagonista, sin olvidar el parkour.

Por su parte, el espacio de Magicomundo, en el que destaca el juego libre y espontáneo, pensado para fomentar la creatividad y la imaginación, se pone en pie por la Tierra, proponiendo actividades para concienciar a los más pequeños y a sus familias de la necesidad de cuidar el planeta, haciéndolos conscientes del deterioro que sufren los océanos, haciendo clases de cocina consciente y ecológica y visitas especiales como la de la líder indígena brasileña Sonia Guajajara.

TALLERES Y CIRCO // Los talleres de perfil sostenible también tendrán su réplica en la programación infantil del Mercado Artesano. Mientras, bajo la carpa de Rototom Circus desplegarán «otro de los puntos de encuentro ineludibles para el público familiar», afirman desde la organización. Aquí, además compartirán trucos y conocimientos sobre circo.

Con este intercambio de experiencias arrancará cada día la actividad en Rototom Circus. Después tomarán el relevo cinco shows a cargo de las compañías Cometa Circus (Italia), Eddie Eighty (Valencia), Piky Potus (Argentina), El Rompe Récords (México) y Olicopter (Barcelona).

Esta programación, claramente diseñada para un público infantil y juvenil, invita a las familias a acudir al festival de reggae. Este año, especialmente, ya que han potenciado todos los aspectos relacionados con el impuso y la atracción de este tipo de asistentes, fomentando zonas de entretenimiento destinadas a los más pequeños de la casa.