Rozalén, Fuel Fandango y Morgan, primeros fichajes del Sansan 2019

El SanSan anunció ayer a Fuel Fandango, Rozalén y Morgan como los primeros cabezas de cartel de su sexta edición, que tendrá lugar en el recinto de festivales de Benicàssim, del 18 al 20 de abril del 2019, en Semana Santa.

El certamen, que ha agotado los primeros abonos a la venta, suma también a EUT, Zea Mays, The Crab Apples y Las Chillers para una edición que pretende «convocar a lo mejor y destacado de la escena musical nacional e internacional», informaron.

El dueto formado por Ale y Nita, Fuel Fandango, regresa al SanSan 2019 para desplegar toda su energía y pureza a través de su «sonido cabalgante entre el flamenco y la electrónica, y su conmovedor directo», señalaron.

Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en España, se incorpora a esta sexta edición para reivindicar con sus canciones los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Completa el podio de este anuncio Morgan, la banda madrileña que estuvo este fin de semana en el FeCStival, convertida en uno de los grupos revelación más importantes de los últimos años, que acercará al público a la música de raíz norteamericana, combinando su particular estilo del folk al rock y el funk.

Junto a los tres destacados cabezas de cartel se incorpora el cuarteto bilbaíno Zea Mays para celebrar sus más de 20 años y en representación de rock vasco.

THE CRAB APPLES // La banda The Crab Apples aterrizará en el Sansan Festival para demostrar los motivos de su incesante auge, a través de su «envolvente, orgánico y a la vez sofisticado directo», indicaron. Las Chillers pondrán el punto polémico, hedonista y desenfrenado «a una edición que promete no defraudar» y en la que también estarán presentes la formación holandesa EUT y sus cautivadoras melodías años 90 como representación internacional del certamen.