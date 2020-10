Samantha, en el Trovam de Castelló

Trovam de Castelló contará con la presencia de la cantante alicantina Samantha, conocida por su paso por el grupo Cactus y por programas de televisión como Family Duo de À Punt Mèdia y Operación Triunfo de Televisión Española. La popular cantante participará en una de las Converses del Trovam, el ciclo de conferencias y mess redondas de la feria, el jueves 12 de noviembre a las 18 00 horas. La vocalista contará sus experiencias y opiniones en un diálogo conducido por Òscar Piera, CEO y director de proyectos de Tresdeu Media.

El Trovam contará con treinta y seis conciertos a lo largo de cuatro jornadas. Como es habitual, la organización ha combinado propuestas consolidadas y artistas emergentes de géneros muy diversos y ha configurado una programación paritaria donde destaca la presentación de nuevos trabajos.

Así, el público podrá disfrutar de la actuación de María Arnal y Marcel Bagés con el preestreno de su próximo disco. También sonarán Le Parody, quien unifica flamenco y electrónica; el indie-pop del zaragozano Bigott; y la vocalista y pianista Meritxell Neddermann. Además, Anna Andreu, Le Nais, Maria Jaume, Fizzy Soup, Escuchando Elefantes, Kings of the Beach, Zetak y los portugueses Dois, Pois pasarán por los escenarios de la feria que se celebrará en el Auditori de Castelló..

Por otra parte, los asistentes podrán escuchar las nuevas canciones de una quincena de formaciones de la Comunitat valencianas. En primer lugar, cabe destacar la presencia de Ciudad Jara, banda de rock encabezada por Pablo Sánchez (La Raíz). Los ritmos urbanos estarán representados por Cactus, mientras que Futuro Terror ofrecerá las melodías de pop crudo del álbum Sangre. Las bandas Tardor, Badlands y Funkiwis se unen a junto a Gem, Laura Esparza y Carlos Esteban, Vienna, Nuc, Néstor Mir, Amazonian y Xavier de Bétera. Además, contará con una nutrida representación castellonense gracias a Pleasant Dreams, BlackFang, Montefuji, Lèpoka, Loretta’s y The Black Beat.

JAZZ Y BLUES // En el Trovam no faltarán propuestas de jazz y blues con el cuarteto del trompetista David Pastor, la vocalista Elma Sambeat y el dúo Solà & Estella. Además, se recordará a Ovidi Montllor en el 25 aniversario de su muerte con el espectáculo Ovidi 25. No se’n va, és qui torna. El montaje de música familiar de ELVISent i Jornalers completa la programación.

El Auditorio de Castelló será el punto de encuentro de los profesionales valencianos del sector de la música. Entre las actividades organizadas destacan las mesas de debate sobre las decisiones políticas y la industria musical después de la pandemia y la redacción del Estatuto del Artista. Asimismo, la Fira acogerá las Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical) con iniciativas cultur