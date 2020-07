San Sebastián empieza a dar forma a su sección oficial

En las últimas semanas hemos ido conociendo algunas novedades de lo que será la próxima edición del Festival de San Sebastián, entre ellas, que Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia a toda su carrera y presentará su primera película como director, ‘Falling’ y que 'Rifkin's Festival', de Woody Allen, será la encargada de inaugurar el certamen.

Ahora es el momento de hacer públicas las primeras incorporaciones a la sección oficial, la mayoría acreditadas con el sello que otorgó el Festival de Cannes tras su cancelación. El equipo de José Luis Rebordinos, fiel a su espíritu, ha rescatado algunos nombres que ya habían concursado con anterioridad en San Sebastián, como es el caso de la japonesa Naomi Kawase, que presentará 'True Mothers' o del francés François Ozon, que tras ganar la Concha de Oro en 2012 con 'En la casa', regresa con 'Verano del 85'.

Alcoholismo

También podrá verse una de las máximas atracciones del Marché du Film, el mercado que se ha desarrollado 'online' a lo largo de la pasada semana, 'Drunk (Another Round)', de Thomas Vinterberg. El director danés vuelve a reclutar a Mads Mikkelsen después de haber trabajado juntos en 'La caza' y juntos emprenden un experimento sociológico sobre el alcholismo.

Otras películas distinguidas con el'‘label Cannes' serán recuperadas por San Sebastián, como es el caso de 'In the Dusk', de Sharunas Bartas, película histórica ambientada en la Lituania de los años cuarenta, y la ópera prima 'Beginning', de Dea Kulumbegashvili, centrada en una comunidad de Testigos de Jehová, de nacionalidad georgiana y que podría convertirse en una de las sorpresas del festival.

Por último, el certamen también acogerá la premiere mundial del segundo largometraje del japonés Takuma Sato tras 'Don’t Say That Word!'. Se trata de 'Any Crybabies Arround?' y narra el vuelco en la vida de un hombre al que la televisión graba corriendo por la calle desnudo y borracho en Nochevieja.

Incógnita hasta el final

Como ya avanzó el propio José Luis Rebordinos a EL PERIÓDICO, el festival este año seguirá siendo una incógnita hasta el último momento, aunque su equipo continúa trabajando para que pueda llevarse a cabo con la mayor normalidad posible. Sin embargo, la dirección ya ha adoptado algunas decisiones para adaptarse a las circunstancias que impone la nueva normalidad. Entre ellas destaca la reducción del número de proyecciones (un 30% menos), la celebración 'online' de algunas de sus actividades (el Foro de Coproducción, Zinemaldia & Technology, las mesas redondas y las clases magistrales) y el formato mixto (presencial y virtual) para los nuevos WIP Latam y Europa, así como para Ikusmira Berriak.

Además, el festival prescindirá de algunas de sus sedes habituales, como el Velódromo (donde tenían lugar las proyecciones para centros escolares por las mañanas, el concierto de música de cine y la proyección de películas populares para un público masivo) o el Museo San Telmo, sede del Foro de Coproducción. También se ha retrasado al 2021 la retrospectiva anunciada sobre el cine coreano de los años 50 y 60, y se eliminará la sección Klasikoak.

Menos películas y más sesiones

La evolución de la pandemia determinará el aspecto final del Festival, pero en principio la intención sería mantener la Sección Oficial, Nuevos Directores, Horizontes Latinos, Zabaltegui-Tabakalera, Perlas y Nest, así como Culinary Cinema, Zinemira y Made in Spain, probablemente con menos películas y más sesiones para que el aforo reducido no sea impedimento para quedarse sin ver ningún título.