Silencio, se rueda 'El tractor amarillo' en Morella

El conocido grupo Zapato Veloz, mundialmente conocido por su tema El tractor amarillo, vuelve a la carga. Lo hace con una versión de la popular canción para conmemorar los 28 años desde que la lanzara y rodará el videoclip entre Morella, donde estará este miércoles, y Sagunto. “El grupo es diferente, ya que antes lo componían dos asturianos y un gallego, y ahora sus integrantes son tres valencianos. Por eso queremos fomentar las maravillas de la Comunitat, y Morella tiene que estar entre ellas”, confirma Juan Miguel Osuna, CEO de Osuna Producciones, uno de los actores principales de este lanzamiento.

El vídeo en cuestión contará con la producción de Austin Music, productor y compositor musical de artistas como Juan Magán, y estará grabado por un prestigioso equipo que ha trabajado anteriormente con el propio Magán, Mónica Naranjo o Kiko Rivera. Por si no hubiera suficiente componente provincial teniendo en cuenta el escenario del videoclip, al margen de los componentes de Zapato Veloz, una de las caras que se podrá ver en el rodaje será la de India Heidemann, reciente ganadora de Top Woman (imagen inferior), el certamen de belleza organizado conjuntamente por Mediterráneo y Marina d’Or.

Para ver el resultado final de la cinta habrá que esperar a mediados de noviembre, pero con todos los elementos citados anteriormente, a buen seguro no dejará indiferente a nadie. “Los nuevos integrantes del grupo Zapato Veloz están apadrinados por los anteriores, que al margen del éxito cosechado en España triunfaron sobre manera en Sudamérica, siendo Maná por ejemplo sus teloneros en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Chile, uno de los más prestigiosos del mundo”, recuerda Juan Miguel Osuna.

El propio Osuna destaca la repercusión internacional que tendrá el nuevo single, pues “solo en Youtube hay publicaciones realizadas por este equipo de rodaje que tienen más de 100 millones de reproducciones y el tirón de El tractor amarillo es indiscutible”. Por de pronto, los morellanos que se vean sobresaltados este miércoles 2 de octubre por las numerosas cámaras, equipos de sonido, iluminación y caras conocidas que asaltarán su población, que no se sobresalten. La belleza de Morella no pasa desapercibida y quien no la conozca tendrá una oportunidad de hacerlo con el remake del tractor.

Para ir abriendo boca, les dejamos la versión original por si algún despistado lector todavía no la conoce: