La Simfònica de Castelló brinda un concierto de bandas sonoras de cine

El Auditori y Palau de Congressos de Castellón acogió ayer, como es tradición, un concierto para despedir el año con la Orquesta Simfònica de Castelló. Con un programa de cine, la formación puso el acento en la música del compositor cinematográfico John Williams, autor de míticas bandas sonoras como la de la saga Star Wars, de George Lucas, o el filme ET, de Steven Spielberg. Bajo el título In the stars, los músicos repasaron infinidad de temas musicales y orquestales extraídos de composiciones para cine del mismo compositor ante un público muy entregado.

Williams, destacable por su colaboración con Spielberg en obras como Jurassic Park, la saga de Indiana Jones, Tiburón, Hook o La lista de Schindler, es la segunda persona más nominada de la historia al Oscar --solo superado por Walt Disney--. Obra suya también es la banda sonora de Harry Potter. El público asistente pudo disfrutar de un largo recorrido cinematográfico: el Duelo de los destinos, el tema más atípico de la saga Star Wars y que representa el enfrentamiento de la fuerza con el lado oscuro en el episodio I; a A través de las estrellas, pieza de amor para Anakin y Padmé; La venganza de los Sith, la famosa Obertura Star Wars, el éxito de la Marcha Imperial y otras. Canciones que forman parte del imaginario colectivo de las últimas décadas.

dirigida por henri adams // Pero no todo versó sobre esta reconocida saga cinematográfica, dado que para arrancar el concierto, la Simfònica, dirigida por Henri Adams, ofreció una trilogía de temas estelares con los que muchos han podido deleitarse en la gran pantalla. Estos fueron la Marcha de Superman, seguida de la misteriosa Encuentros en la tercera fase y, cerrando la primera parte, Las aventuras en la Tierra de ET.

La orquesta se fundó en 1998 gracias al apoyo de la Diputación con el objetivo de constituirse en una agrupación estable compuesta por músicos profesionales afincados en la Comunitat.