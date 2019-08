Los 'sounders' viven sin descanso las últimas horas de Arenal

Miles de 'sounders' apuran las últimas horas de conciertos en el Arenal Sound, que este domingo recibe a artistas de la talla de Beret, Morat, los valencianos de Zoo, C Tangana, Don Diablo o Toteking. La fiesta durará hasta la madrugada y se encargará de cerrarla, en el escenario Thunder Bitch Stage, Hiddn & DJ Junior B2B.

Antes, uno de los conciertos más esperados es el del rapero C Tangana: el fenómeno musical que se está haciendo con todos los fans del género hará mover el 'Booty' a todos y todas sin cesar al ritmo latino de su música. No esperábamos menos como penúltima actuación del día de cierre del Arenal. A partir de las 2.45 horas, el perreo no tiene que parar con 'Mala Mujer' y 'Pa Llamar Tu Atención'.

Aunque no faltan ganas de fiestas, ya son muchos los artistas que han deleitado a los 50.000 jóvenes que cada día llenan el recinto burrianense. Este sábado, la tercera jornada arrancó suave tras la marcha vivida durante la madrugada. El sábado comenzó con los sounders aún derrotados y descansando a la hora de apertura del Beach Club, algo inédito y que demuestra la entrega del público durante la noche del viernes. Y es que las espectaculares actuaciones de Anitta, Martin Garrix, Fangoria, Dorian, Nancys Rubias y tantas otras bandas dejaron las reservas de los asistentes a cero.

Eso sí, llegaron puntuales a su cita con los conciertos de la tarde, especialmente a los de los dos principales escenarios. Arnau Griso ya contó con una notable cantidad de público y, al mismo tiempo, cientos los sounders aguardaban al gallego Iván Ferreiro en el Desperados Stage. No es un artista desconocido para el Arenal y, de ahí, la buena respuesta de los asistentes.

Le siguió la actuación de Vetusta Morla, con la gira de su último disco y presentando un espectáculo muy diferente al que llevaron a cabo un par de semanas antes en el FIB. Ya hacía años que no estaban por el Arenal y de ahí que lo cogieran con tantas ganas.

Los platos fuertes de la noche fueron los americanos Thirty Seconds to Mars y Lola Índigo.

Las estrellas de este domingo llegarán con el dúo afincado en Madrid Natos y Waor. La catalana Bad Gyal es otra de las artistas de la jornada de hoy. Su imparable proyección internacional es su mejor carta de presentación. Sus canciones en el escenario Negrita estarán precedidas por las del eterno rapero sevillano ToteKing, uno de los protagonistas del periodo de mayor éxito del hip hop en España, hace ya más de una década.

Así es cómo la temperatura irá subiendo hasta la llegada de Don Diablo, el encargado de cerrar la décima edición de Arenal Sound. El holandés es un dj y productor de primer orden que ya ha compartido cartel, entre otros, con Armin Van Buuren y Steve Aoki, dos estrellas que ya saben qué supone es cerrar una edición del macrofestival de Burriana.

SEGURIDAD

El despliegue de seguridad ha sido una constante durante el evento con presencia de Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Adscrita de la Comunitat y Policía Local no solo por tierra, sino también por aire con el sistema Anti-drone, capaz de inhibir el vuelo de los que invaden el espacio aéreo sin permiso.