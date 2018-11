Steven Hillenburg, el creador de la serie animada Bob Esponja, muere a los 57 años.

Steven Hillenburg, el creador de la serie animada Bob Esponja, ha muerto hoy a los 57 años. El creador del popular personaje televisivo padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una cruel patología neurodegenerativa para la que no hay cura. "Quiero que la gente sepa de mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca, sabrá que voy a seguir trabajando en 'Bob Esponja' y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible", afirmó el animador y biólogo marino, hace dos años, en un emotivo comunicado en el que agradeció "las muestras de amor y apoyo" recibidas.

Las redes sociales han lamentado profundamente la muerte del biólogo marino, que a pesar de que no llegó a ejercer mucho tiempo su profesión siempre transmitió su amor por el fondo del mar a través de sus animaciones a las que se dedicó plenamente después de cursar un master en California. A modo de homenaje cientos de usuarios están compartiendo gifs e imágenes de Bob Esponja y sus personajes llorando o tristes.

Normally the 🍍 under the sea is a happy place. Today, it’s creator has gone and we morn his passing. #Spongebob was and continues to be the source of so much childhood joy for now generations of kids. Thank you Stephen Hillenburg for a life well lived. pic.twitter.com/EgfHGTxPfE