Superlópez vuela el viernes a los cines de Castellón y Vila-real

Superman made in Spain. Héroe patrio surgido de la tradición viñetista nacional, en la línea marcada por Las aventuras de Zipi y Zape, Anacleto agente secreto, o la saga de Mortadelo y Filemón, que llega este viernes a la gran pantalla provincial, con pases de estreno en los cines Cinesa del centro comercial Salera, en Castellón; y en los Sucre de Vila-real, con varias sesiones diarias encaradas a un público familiar ávido de buen humor.

En la producción, Zeta Media, que ya ha llevado al formato cinematográfico los cómics de Bruguera y Ediciones B; se alía con Telecinco Cinema, que cierra con este filme el círculo de sus últimos lanzamientos: Yucatán, de Daniel Monzón; y Ola de Crímenes, de Gracia Querejeta.

Y juntos conjugan una parodia del Superman de DC Comics, basada en el cómic creado por Jan en 1973, que narra la historia del superhéroe español Superlópez, proveniente del planeta Chitón, y no Krypton. La historia narra los orígenes del héroe hispano, que arranca cuando un bebé alienígena, de nombre Jo-Con-Él (y no Kal-El, como el Clark Kent americano), llega a la Tierra, a Cataluña para más señas, tras colarse en un cohete, y acaba adoptado por el matrimonio López.

Crece como un humano más, pero intentando controlar sus poderes, pero también se dedica a luchar contra el mal, desde niño. Como adulto, trabaja en una oficina de Barcelona, y no en el Daily Planet, mientras ejerce como superhéroe a escondidas bajo el nombre de Superlópez.

ESTRELLAS DEL HUMOR //

Con él, todo un elenco de estrellas, empezando por el director, Javier Ruiz Caldera, que tiene en su haber Spanish Movie o Tres bodas de más, y el humor como clave, junto a actores como Maribel Verdú, que es la supervillana Ágata; Julián López, de La hora Chanante o Muchachada Nui, televisión con humor inteligente, como la que hace Alexandra Jiménez en Periodistas, Policías o Los Serrano, y que la eleva al estatus de novia de Superlópez en la cinta.