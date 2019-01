Tarque y Junior Mackenzie abren el nuevo año en Castellón con un concierto

Concierto de bienvenida al año 2019 en la plaza Mayor de Castellón el próximo 26 de enero. Auspiciada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital de la Plana, la iniciativa trae a Junior Mackenzie y Tarque, icono del grupo M Clan; ambos se subirán al escenario a partir de las 22.00 horas.

Junior Mackenzie es el proyecto musical del castellonense Juan Fortea, cantante, compositor y guitarrista que cuenta en su trayectoria con la experiencia de haber participado como músico de directo con Sidonie durante un tiempo, girar con The Kills y telonear a grandes artistas internacionales como Frank Black, Richard Hawley, Zucchero, Steve Wynn, Greg Dulli, Radio Moscow, Gomez, Smile o al ex-Sunday Drivers Jero Romero, así como haber realizado diversas composiciones junto a Pedro López y Pat Escoin (Los Romeos) en Belfast.

Recientemente MacKenzie ha lanzado un nuevo trabajo titulado Mr Good Horse, un elepé muy recomendable de cuatro cortes en el que retoma sus inicios eléctricos tras dos entregas anteriores en un formato íntimo y acústico, y que cuenta con las colaboraciones de Ramiro Nieto (The Right Ons), Nacho García (Cooper, Jero Romero), Eloy Alcaide (del grupo castellonense Skizophonic) o Willy Tornado (The Freewheelin Tornados) entre una larga lista de músicos invitados.



VOZ PODEROSA / Carismático vocalista de M Clan, Carlos Tarque, aprovechando el descanso tomado por la banda, decidió grabar su primer disco en solitario, titulado simplemente Tarque. Un trabajo de rock duro que se explica a sí mismo. No se trata de un género ajeno al cantante, quien ya ha compuesto y cantado canciones como Algo más fuerte, Mujer norteña o Noche de aullidos para M Clan. Sin embargo, Tarque potencia su querencia por esos sonidos, por artistas potentes de los sesenta y setenta como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Free y Bad Company, por la faceta más dura de los Stones, Faces y The Who, por álbumes míticos como Lovehunter de Whitesnake y Highway to Hell de los inigualables AC/DC.

Tarque es uno de los cantantes más poderosos de España, poseedor de una voz personal y única. Rock duro capitaneado por Carlos Tarque con el apoyo del batería Coki Giménez y el bajista Iván Chapo González.

