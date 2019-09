Teatro al aire libre para hacer enmudecer por cuarta vez a Castelló

Un año más, el último fin de semana de septiembre vuelve a ser sinónimo de teatro gratis y al aire libre en Castelló. El Festival d’Arts Escèniques sense Text, MUT! para los amigos, propone a partir del viernes un carrusel de 22 piezas distribuidas en cinco escenarios. El Passadís de les Arts, el centro y tres plazas --Aulas, Mayor y Huerto Sogueros-- se irán repartiendo hasta el domingo el protagonismo cultural en una cuarta edición del certamen que pondrá el acento especialmente en la inmigración.

El festival abrirá el telón en las calles el viernes con una doble sesión de Arrived (18.00 y 20.00 horas), en el que el actor español Adrián Schvarzstein y la bailarina lituana Jurate Sirvyte-Rukstele llegarán al centro maleta en mano. Por la noche, la compañía polaca Teatr Biuro Prodózy quitarán el habla al público con Silence, una fusión de títeres, música y fuego que acoge la plaza Mayor.

El sábado, más y mejor. El relevo lo tomará por la mañana el Passadís de les Arts con una ración doble: los zancudos con esmoquín de Irrwisch y El gran final de los payasos de Bucráa Circus. Por la tarde, en diferentes sesiones, se repartirán los aplausos el octeto de la compañía Kamchátka, el Calor de Jean Philippe Kikolas, el fugaz paso de la vida que narra la obra De Pas, la virtuosa danza de Mirando al cielo, y la belleza y la plasticidad de Áureo.

Para el domingo quedarán la historia de Ne me quite pas, los tropiezos y la diversión de Three of a kind, la ternura de Rojo, los juegos equilibristas de Mira’t y, como epílogo, Halab, una obra que pretende remover conciencias dando visibilidad al drama humanitario de los refugiados que arriesgan sus vidas en el mar para huir de sus países de origen.