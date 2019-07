Vanesa Martín: "Tengo muchas ganas de poder disfrutar con el público en Onda"

La cantante malagueña Vanesa Martín estará sobre el escenario este sábado, 27 de julio, a las 22.30 horas, en el Recinto Multiusos de Onda, durante la celebración de las fiestas del Salvador. La artista se encuentra inmersa en la gira Todas las mujeres que habitan en mí y Onda será la única cita que tendrá lugar en la provincia de Castellón. Martín, que viene con muchas ganas, ya ha pasado por algunos de los mejores escenarios, como el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Wizink Center de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona, entre otros. Las entradas se pueden conseguir a través de entradascastellon.com.

--¿Cómo afronta el inminente concierto de Onda?

--Con muchas ganas. Venimos ahora de Málaga, de mi tierra, y está siendo una gira, desde que comenzó el 30 de marzo, muy intensa, emotiva, especial, mágica, y la gente la está disfrutando muchísimo. A nosotros en el escenario se nos pasa el concierto volando, llegamos a la canción 18 y se nos hace corto. No somos conscientes de que ya han pasado dos horas y eso es maravilloso, es el mayor regalo que puedo tener.

--¿Habrá alguna sorpresa?

--Como en todos, llevamos las canciones y el espectáculo que hacemos en toda la gira. Todas las mujeres que habitan en mí, por supuesto, que va a estar ahí y también canciones de mis anteriores discos. Es un concierto bastante dinámico, hay canciones que predisponen a pensar, a sentir, a viajar a través de nuestras experiencias y otras que te llevan directamente a ‘soltarte la coleta’ y gritar, esa es la solución. Que cada uno sienta lo que quiera sentir.

--¿Cuándo empezó su relación con la música?

--Desde muy pequeñita. Es algo inexplicable que llevas dentro. A los 6 años me regalaron mi primera guitarra para empezar a aprender. A los 12 años escribí mi primera canción y a partir de ahí me empezaron a venir canciones un poco como hobby. Hasta que decidí probar suerte en locales tanto de Málaga como de Madrid y saqué mi primer disco. Así comenzó y evolucionó todo.

--¿Cómo está viviendo el éxito?

--Feliz. La verdad que la realidad supera el sueño, porque yo jamás hubiera imaginado que iba a tener una carrera internacional, que de repente íbamos a llenar un estadio en Argentina, que México iba a quererme de una manera tan incondicional. Además, este año vamos por primera vez a Perú y Costa Rica, y también estaremos de gira por Europa, en Dublín, París, Edimburgo, Londres, Roma... Es muy bonito.

--¿Qué le inspira a componer letras con tanto sentimiento?

--El día a día, las vivencias y observar lo que ocurre alrededor.

--¿Qué espera de su futuro en la música?

--Espero seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando tanto como el primer día. Es suficiente.

--¿Qué le ha hecho valorar toda la popularidad?

--Es muy emocionante porque te das cuenta de que conectas con gente de todo el mundo y que de repente las canciones tienen una vida universal. Vamos pasando todos por las mismas historias, cada uno con sus matices y eso es lo que te da que te conozcan. Me he llegado a encontrar en un concierto con la abuela, la madre y la nieta, y es muy emocionante por lo diferentes que pueden ser entre sí. El público suele ser muy variado y eso es maravilloso.

--¿Cómo puede entender que gente de no habla española entienda sus letras?

-Las canciones y las melodías se te meten dentro e independientemente de la lengua que hables, hay un lenguaje que está por encima de todo. Este es el caso.

--¿Le ha sobrepasado la repercusión del videoclip ‘De tus ojos’ con Adriana Ugarte?

--No, me ha encantado. Es uno de los trabajos de los que más orgullosa me siento, me parece una belleza de vídeo, siempre digo que es como una especie de corto pero más pequeñito. El guion, Adriana, la historia, lo que contamos, la naturalidad, la libertad, la tolerancia y el respeto.

--Con todo el revuelo que se ha montado con el videoclip, ¿cree que sigue siendo necesario visibilizar una relación de mujeres para normalizarla?

--Yo creo que hay que naturalizar todo y es necesario contar realidades que suceden, obviamente. Ojalá algún día todo esto no tenga que ser noticia destacada.

--¿Piensa mucho en lo importante que llegan a ser sus canciones para el público o para la gente que la escucha?

--No pienso en eso. Pero cuando la gente me lo dice caigo en la cuenta de que hay mucha gente con muchas vidas y que mis canciones les ayudan a tomar decisiones o incluso a enamorarse de nuevo. La verdad es que sí que tenemos una responsabilidad los que escribimos canciones y cuando te das cuenta que a miles de kilómetros de ti a veces sucede que hay una persona latiendo y pensando como tú. Es muy bonito.