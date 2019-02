The Soca, del rock marjalero al séptimo arte con Manu Ochoa

Del rock a la gran pantalla. The Soca, genuinos exponentes de los ritmos marjaleros, albinegros recalcitrantes y anclados en esta tierra, ahora también actores cinematográficos. El Teatre del Raval de Castellón acoge el próximo 2 de marzo a las 18.00 horas el estreno oficial de Proyecto The Soca, la nueva película made in Castellón del célebre director riojano Manu Ochoa, uno de los gurús del cine independiente español, con 17 películas en su haber y que, por segunda vez escoge Castellón para una de sus creaciones, tras rodar aquí el año pasado Lo que el viento no se llevó.

Proyecto The Soca versa sobre cómo el grupo musical quiere recaudar fondos para consolidarse y dar su salto a la fama. Después de desencantarse con la poca rentabilidad del crowdfunding, la banda encuentra en la resolución de un caso de asesinato la mejor fuente de ingresos para salir adelante, gracias a la recompensa económica que se ofrece a quien encuentre a los culpables.

No obstante, lo que en principio se presenta como un simple método para ganar dinero, termina convirtiéndose en una aventura peligrosa e inolvidable en la que la banda castellonense se adentra completamente. ¿Podrán salir los artistas del turbio asunto sanos y salvos? La solución, con el visionado de la película.

El proyecto, cuya trama también se desarrolla en Sagunto o Teruel, cuenta con un elenco de actores que representan el talento de Castellón, como Carmen Alba, Jaime Giménez, Arturo Blanco, Diana Bernal y Gonzalo Carrasco, quienes ofrecen lo mejor de sí mismos ante las cámaras.

TAMBIÉN EN LA VALL // Ochoa, quien «está feliz» de poder rodar en Castellón, y «encantado» de dirigir a The Soca, pone en valor el patrimonio artístico y cultural de la provincia con la presentación del filme que, sin duda, no deja indiferente a nadie y prevé convertirse en motivo de orgullo de todos los castellonenses. El día 3 se proyecta en el Palau de los Marqueses de Vivel de la Vall d’Uixó, también a las 18.00 horas.

El cineasta ha trabajado con importantes estrellas de la ficción española, como son las actrices Beatriz Rico o Macarena Gómez (La que se avecina).