El 'top 10' de artistas que no te puedes perder en este Arenal

A partir de este martes y hasta el domingo las puertas del Arenal Sound se abrirán en Burriana. Este año, el festival más esperado por los castellonenses recibirá artistas y grupos reconocidos internacionalmente.

Aquí te mostramos un ranking de los cabezas de cartel del festival que no te puedes perder este 2019.

1. Martin Garrix

Dj y productor neerlandés que ha recorrido prácticamente todo el mundo desde su primer éxito con ‘Animals’. Sus últimos ‘bombazos’ de este año son: There For You, Ocean, Tremor, No Sleep, Summer Days, Burn Out, Byte, Mistaken, So Far Away, Glitch, Forever, Pizza, These Are The Times… Te recomendamos escucharlas para vivir al máximo su espectáculo saltando y cantando.

2. Thirty Seconds To Mars

Uno de los grupos estadounidenses más esperados, cuya voz principal es la del polifacético Jared Leto. Estos artistas de rock alternativo tienen el don de erizar la piel solo con su música y sus éxitos The Kill, This Is War, From Yesterday, Closer To The Edge, Up In The Air, Hurricane, A Beautiful Lie, Do or Die, City Of Angels…

3. Don Diablo

Otro de los Djs más escuchados este año. Desde Holanda hasta Castellón, Don Pepjin Schipper hará bailar a todos los sounders con famosos canciones como Silence, Drifter, What We Started, Cutting Shapes, Switch, Children Of a Miracle, Echoes, Save a Little Love, Momentum, Don’t Let Go, Take Her Place, You Can’t Change Me, People Say…

4. Farruko

De la electrónica y rock al reguetón y al trap latino. El artista puertorriqueño hará cantar y sobre todo perrear a todos los que se animen a estar frente al escenario con exitazos como Mi Forma de Ser, Krippy Krush, Passion Whine, Don’t Let Go, Besas Tan Bien, Forever Alone, Vivir Mi Vida, Una Nena…

5. Anitta

La brasileña de moda este año viene a Burriana para hacernos bailar y cantar sin parar con sus canciones Banana, Veneno, Fuego, Muito Calor, Sin Miedo, Bola Rebola, Terremoto, Paradinha, Atención, Indecente, Rosa, Juego..

6. Oliver Heldens

Otro pinchadiscos y productor neerlandés que hará saltar y levantar los brazos al ritmo de Melody, Bunnydance, Gecko, Koala, Shades Of Grey, Can’t Stop Playing, You Know, Outside… ¡No te lo puedes perder!

7.Vetusta Morla

Los españoles de Vetusta Morla vienen pisando fuerte. La banda de indie rock madrileña hará cantar a los sounders sus éxitos Copenhague, Consejo de Sabios, Maldita Dulzura, fuego, La Deriva, Cuarteles de Invierno, Los Días Raros, Los Buenos, Valiente…

8.Morat

El pop latino también tiene hueco en el festival. Los famosos colombianos de Morat no dejarán indiferente a nadie con Presiento, Cuando Nadie Ve, Besos En Guerra, Déjame Ir, No Se Va, Cómo Te Atreves, Yo Contigo Tú Conmigo, Punto Y Aparte, Aprender A Quererte, Amor Con Hielo, Acuérdate de Mí…

9. Karol G

Seguimos con Colombia, el reguetón y el trap. La cantante que lleva despegando desde 2013 no ha parado de sorprendernos y ahora, en el Arenal Sound lo seguirá haciendo con exitazos como Secreto, Dices Que Te Vas, Culpables, Créeme, Mi Cama, Punto G, A Ella…

10. Fangoria

De la Movida Madrileña a Burriana. Alaska y Nacho no han perdido a sus fans desde que se iniciaron en el mundo de la música y están dispuestos a hacer bailar a todos los sounders con A Quién Le Importa, ¿De Qué Me Culpas?, Gritando Amor, Dame Estrellas o Limones, Diferentes, Coches de Choque, Metaluna…