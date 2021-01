La transgresora 'Els ocells' llega al Teatro Principal con su sátira y crítica social

Mal de muchos, consuelo de tontos, o lo que es lo lo mismo «la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el ser humano, con excepción de todo el resto», como dijo Winston Churchill. Esa es la enseñanza de Els ocells, que se representa el día 23 (19.00 horas ) en el Teatro Principal de Castelló a cargo de la compañía La Calórica sobre textos de Aristófanes, y que regresa a la antigua Grecia, como origen del sistema democrático, «democracia en crisis, como siempre».

En Els ocells (441 a. C. ), Aristófanes plantea la historia de un ateniense adinerado que, harto de la injerencia pública en sus asuntos particulares, abandona el mundo de los humanos y convence a los pájaros de crear una nueva civilización. La democracia ateniense no ha cumplido aún cincuenta años y Aristófanes ya denuncia aquellos que instrumentalizan los problemas del pueblo para perseguir sus objetivos particulares. Lo que aparece todos los días en los medios de comunicación.

La Calòrica pasa el cepillo de la sátira política por la actualidad para hablar del auge del populismo neoliberal en todo el mundo y del reino de la posverdad. Els ocells es un cabaret político en el que desfilan temas como la corrupción o los mecanismos de manipulación de masas. Es el momento de hacer la siguiente pregunta: ¿Qué queda de realmente democrático en las democracias occidentales?. El ejemplo más claro, el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el país de la democracia más consolidada del mundo

La Calòrica llega al coliseo de la plaza de la Paz tras ser una de las compañías residentes de la Sala Beckett de Barcelona, uno de los templos del teatro de vanguardia en la ciudad condal.

El director de la producción es Israel Solà y el dramaturgo, Joan Yago. Ambos apuestan fuerte en el desenfreno y que el tren no descarrile porque cuentan con un equipo actoral sobresaliente.



CON CUATRO ACTORES // De los cuatro actores, a Marc Rius le toca el papel más serio, el de Pisteter, el vendedor de humo que mantiene el nombre original de la obra de Aristófanes. Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher y Esther López compiten a ver quién provoca la carcajada del espectador.

Todo el equipo se aplica al máximo en una farsa que mira a la realidad sin complejos. H