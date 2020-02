Two Door Cinema Club o Tom Walker, al FIB 2020

El festival internacional de Benicàssim (FIB) acaba de hacer público este jueves un segundo avance de artistas que se sumarán a la edición del próximo verano, que llegará entre los días 16 y 19 de julio. Un nuevo cartel, con el indie tomando el mando, que quedaría modelado de la siguiente manera.

Para el jueves, las confirmaciones de última hora son Aitch: Un joven artista emergente, que se enmarca en el género del hip hop, cuya actuación en los BRITs Awards marcó un antes y un después en su flamante carrera. Son suyos temas como Taste o Buss Down; Boys Noize: Es un productor y dj alemán de Electro House, Techno y Techno Punk que pondrá patas arriba al público benicense con sus enérgicas y crudas sesiones de instrumentales y samples; Amatria: Es es el proyecto personal del productor musical Joni Antequera. Se sumerge en el buen rollo con canciones movidas y modernas en español.

Para el sábado, uno de los grupos más queridos por el público que ya ha enamorado a los fibers en varias ocasiones. Ellos son Two Door Cinema Club, una banda indie de Irlanda del Norte cuyo tema What you know ha dado la vuelta al mundo y se ha colado entre lo mejorcito del género a nivel mundial;

Tom Walker, autor del mítico tema Leave a Light On, sumergerá al público en un mundo de nostalgia y adicción con sus acordes menores y el sonido de un piano. La sensación de que la música cobra sentido. The Accademic, banda de indie con matices ochenteros complementada por la magia de sus guitarras y una voz procesada que recuerda a los antiguos cassetts.

El último día, la organización ha incorporado a The Neighbourhood (NBHD), otro de los grupos alternativos que más se mueve por los Estados Unidos; Local Natives, creadores de When Am I Gonna Lose You, se suman al roster de artistas indies, pero lejos de sonar duro, nos transporta a una realidad más cálida y melódica. Lo que Wes Anderson al cine, ellos a la música.

Y, por último, The Parrots se suman a la cita del domingo, 19 de julio. En los conciertos de The Parrots las normas no existen y solo existe una salida: pasarlo bien. Son los grandes representantes (junto a Hinds, que actúan el viernes) de la nueva ola de garage español.