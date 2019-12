La versión 4K del clásico navideño de Wham! impresiona de lo nueva que se ve

El último vídeoclip de Wham!, 'Last Christmas', ha cumplido este mes 35 años. El tiempo ha convertido este tema navideño de George Michael y Andrew Ridgeley en un 'clásico' de estas fiestas, un villancico pop casi a la altura del que habría de venir una década después de la mano de Mariah Carey y su incombustible 'All I want for Christmas is you'.

Para celebrar la efeméride, Sony Music Entertainment acaba de remasterizar el metraje original, de algo más de cuatro minutos, en versión 4K, y el resultado es increíblemente inquietante, pues las melenas de Michael y Ridgeley no se vieron así de bien ni en los 80.

Las escenas del interior de la cabaña, donde se cobija el dúo -que entonces tenían 21 añitos- con sendas acompañantes, o las peleas del exterior con las bolas de nieve parece que se hubieran rodado de nuevo con dobles, sobre todo si se tiene en cuenta las borrosas imágenes originales del clip de 1984, el últimpo que protagonizó el grupo antes de disolverse dos años después.

En este caso, vale la pena revisar en Youtube la vieja versión y la nueva para observar al milímetro detalles que antes se veían desenfocados, como por ejemplo, la cara perfectamente rasurada y el maravilloso peinado con mechas de George Michael, desaparecido la Navidad de hace tres años; todo un espectáculo.

Versión de 1984

Versión del 2019

POCO NAVIDEÑO

En realidad, la letra de la canción que escribió el propio Michael, tiene muy poco que ver con la Navidad más allá de su estribillo y las imágenes nevadas del clip musical. "Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day you gave it away / This year, to save me from tears / I'll give it to someone special" ("Las pasadas navidades, te di mi corazón / pero al día siguiente tú lo regalaste. / Este año, para ahorrarme las lágrimas, se lo daré a alguien especial".

El tema, con más de 450 millones de reproducciones en YouTube, habla de una dolorosa ruptura amoroso y lo doloroso que puede ser volver a reencontrarse con la expareja después del tiempo.