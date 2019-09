Zelada pone el broche final al festival Singin in the Cave

El cantante Juan Zelada será el encargado de clausurar el ciclo de conciertos Singin’ in the cave, celebrado en las Coves de Sant Josep a lo largo de todo el verano. En este evento, que empezó el 21 de junio de la mano de Juan Perro, compositor y vocalista del grupo Radio Futura durante la época de la Movida madrileña, también han participado otros como Still Life, Camilla Sky, Virginia Maestro --ganadora de la sexta edición de Operación Triunfo-- y muchos otros grandes artistas.

Esta noche, le llega el turno a Zelada, con seis álbumes a su espalda -Be Somebody, Back on Track, High celings & collarbones, Follow the river, Story of stuff y Mil ventanas. Finalizó sus estudios musicales en 2006, cuando Paul McCartney le otorgó su reconocimiento a la mejor composición de su promoción. Se mudó a Londres y consiguió hacerse un hueco entre los artistas más conocidos del circuito de directos, lo que hizo que teloneara a Amy Winehouse.

Zelada, con el lanzamiento de su single Breakfast in Spitafields, llegó a competir con Adele por tener la canción más radiada en la BBC2, aunque finalmente fue la artista inglesa quien ganó.

En el 2014, de vuelta de su periplo americano, se metió en el estudio con el productor español Carlos Jean, dando como resultado Back On Track, donde hubo colaboraciones destacadas como la de la artista Bebe y la banda argentina Femina.

Ahora prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo para enero, con un disco que será 50% español y 50% inglés. De momento, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de él en el marco incomparable de las Coves de la Vall.