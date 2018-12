2018: Moments per al record

Grans gols, jugadors revelació, campions i fins i tot una reina del món. Així ha sigut un any 2018 per a emmarcar en la Cantera Grogueta. Els equips de base del Villarreal CF han protagonitzat dotze mesos carregats de grans moments, entre els quals hem triat una desena realment inoblidable. El títol de Lliga de l’aleví femení, la victòria de l’aleví A en el COTIF, l’irrupció de Samu Chukwueze; la gran temporada del Villarreal B tot i no aconseguir l’ascens, a més amb el bon paper a la Premier League Cup; el bon inici de temporada del femení A, els rècords de l’infantil A o el campionat del Món d’Aixa Salvador. Grans moments que val molt la pena recordar.

1. Premier League Int. Cup

El Villarreal B va tornar a disputar la Premier League International Cup. Els groguets van firmar una fase de grups immaculada i van superar en els quarts de final el Manchester United (0-2), arribant a les semifinals, ronda en la qual van caure en la fatídica ronda de penalts davant l’Arsenal FC (2-2). Va ser el debut del saudí Salem Al Dawsari amb la samarreta del Villarreal CF.

2. L’aleví femení, campió

L’aleví femení va guanyar el seu campionat lliguer amb impressionant solvència. Les groguetes van ser l’únic equip de la #CanteraGrogueta que no va perdere ni un partit durant la temporada. Invictes i amb el títol sota el braç, van rebre un homenatge a l’Estadi de la Ceràmica durant el descans del partit davant el CD Leganés.

3. El Villarreal B quasi puja

Tot i no alçar cap títol al llarg del curs, el Villarreal B va completar la seua millor temporada dels darrers temps. El filial groguet, de la mà de Javi Calleja i després de Miguel Álvarez, va saber superar els contratemps en forma de lesions i va exhibir un nivell fantàstic durant tota la temporada, aconseguint un meritori segón lloc en la lliga regular i competint per l’ascens a la categoria de plata del futbol espanyol fins el darrer sospir de la tercera eliminatòria. Només l’Elche CF va poder deixar-lo sense el somiat ascens.

4. L’aleví A guanya el COTIF

A principis d’agost del 2018, l’aleví A del Villarreal CF es va proclamar campió del COTIF Promeses ISTOBAL, el prestigiós Torneig Interncional de Futbol de L’Alcúdia, en derrotar el Sevilla CF per 2-3. Els autors dels gols del quadre groguet van ser Jorge Casañe, Alejandro Pérez i Miguel García. El Mini Submarí groguet va aconseguir un total de cinc victòries, un empat i tan sols dues derrotes.

5. Samu Chukwueze.

Un dels noms del moment en el Villarreal CF és sens dubte el del davanter Samu Chukwueze. L’atacant nigerià va passar en només uns mesos de jugar amb el juvenil A a ser peça fonamental del Villarreal B en el play-off d’ascens a Segona Divissió A. Les seues grans actuacions van provocar que Javi Calleja li donara l’oportunitat al primer equip groc i ara mateix és un dels jugadors més destacats del Submarí Groc de Luis García. Ja porta sis gols (dos amb el Villarreal B i quatre amb el primer equip).

6. El bon inici del femení A

El primer equip femení del Villarreal CF va molt en serio. El conjunt entrenat per Sara Monforte s’ha reforçat a consciència aquesta temporada per a buscar l’ascens de categoria. El seu inici de campanya ha sigut espectacular, aconseguint liderar la classificació del seu grup a Segona Divissió durant moltes jornades. En aquests moments les groguetes ocupen la tercera plaça. Aquest cap de setmana s’enfronten al líder, el València B, en un partit que promet ser trepidant al Camp 5 de la Ciutat Esportiva (hui, 16.00 hores).

7. L’infantil A, de rècord

L’infantil A del Villarreal compta els seus partits per victòries en un espectacular inici de temporada. El conjunt groguet és líder de la Lliga Autonòmica amb uns registres de rècord: 48 punts en 16 jornades, 71 gols a favor i només un en contra... Espectacular. La seua darrera victòria davant el València CF (0-1) li permet distanciar-se en el més alt de la classificació. L’únic equip que ha sigut capaç de marcar-li un gol fins ara va ser el Lacross Babel ja en la jornada 13. Brutal.

8. Triplet d’Aixa Salvador

Ha sigut un 2018 inoblidable per a Aixa Salvador. La jugadora castellonenca del femení A es va proclamar campiona d’Espanya amb la selecció valenciana, campiona d’Europa amb Espanya sub-17 i campiona del Món a Uruguay també amb el combinat nacional espanyol sub-17. A més, cal destacar el subcampionat del Món aconseguit pels canterans Marc Vidal, Nacho Díaz i Carlos Beitia al Mundial sub-17 a La India.

I encara hi ha més. Amb un dispositiu mòbil i els codis QR que acompanyen aquesta informació, pots recordar la presentació d’’Històries de Vida’ i els millors gols de la nova temporada.