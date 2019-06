El pavelló Ciutat de Castelló va viure el darrer dilluns 3 de juny la gran festa de l’esport base de la capital de la Plana amb el lliurament de trofeus dels XXXIX Jocs Esportius municipals.

Un any més va arribar el moment de premiar l’esforç i l’empenta dels joves esportistes de la ciutat, que al llarg dels darrers mesos han participat amb tota la seua il·lusió en les diverses competicions que enguany han format part d’aquest tradicional esdeveniment esportiu que tracta de fomentar els millors valors entre els xiquets i xiquetes, a més de la importància de l’esport per a tindre una vida sana.

Per la pista del Ciutat de Castelló van desfilar els integrants de fins a 42 equips de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol, els quals van recollir les seues corresponents 325 medalles, a més dels 30 esportistes individuals d’atletisme i 25 d’escacs.

Prop de 300 esportistes, doncs, que van gaudir amb la clausura d’un nou curs esportiu que va començar la darrera setmana del passat mes d’octubre i que va acabar el darrer cap de setmana.

Tots ells van tindre el suport dels seus familiars, que no van deixar d’aplaudir-los durant el lliurament de trofeus, que va començar amb una multitudinària foto de grup, per a continuar després amb el moment més esperat per tots, el de rebre el seu trofeu.

L’acte va tindre la presència del regidor d’Esports en funcions, Enric Porcar; i el gerent del Patronat d’Esports, Francesc Rubio, a més de José Miguel Varella, membre del Consell Rector del Patronat d’Esports. Tots tres van participar en el lliurament de trofeus i van encoratjar els joves per a continuar practicant esport i esforçar-se per arribar el més lluny possible, sense oblidar que el més important és gaudir al màxim amb el que fan.

final de temporada / Ara arriba per a tots el moment d’aprofitar les vacances, descansar, practicar altres modalitats esportives en el temps lliure, i agafar forces per a buscar nous reptes la propera temporada, en la que els Jocs Esportius viuran una edició molt especial, amb la celebració del seu 40é aniversari. Segur que serà una temporada inoblidable i plena d’emocions!