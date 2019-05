ALS QUIOSCS El Llibre de Futbol Base de Mediterráneo, un fenòmen

Els jugadors provincials s’han convertit en els protagonistes absoluts del Llibre de Futbol Base de Mediterráneo, en el qual apareixen les fotos de més de 450 equips de més de 200 clubs de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil cadet, a més de les escoletes de cada club.

Aquesta nova promoció s’ha convertit en un espectacular èxit des que el llibre es va posar a la venda el darrer dissabte 4 de maig, data des de la qual es pot reservar als quioscs de tota la província, al preu de només 3 euros més el cupó del diari, fins esgotar existències.

Nombrosos jugadors ja disposen del seu exemplar, que no deixen de fullejar amb els seus amics i companys d’equip, per a buscar la foto del seu propi equip o les dels amics, amb els seus noms al costat de cada imatge, i també per a descobrir un gran nombre d’equips de xiquets i xiquetes que com ells comparteixen els mateixos somnis i il·lusions sobre la gespa.

I és que l’anuari 2018/2019 recull les fotos de 5.400 esportistes, agrupats per categories i clubs. Un record inesborrable d’una època meravellosa per als joves futbolistes i també per a les seues famílies, que conservaran aquests llibres per al futur.

No deixe de reservar ja l’anuari al seu quiosc habitual.