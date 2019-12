NOM DEL CLUB:

NOU BÀSQUET FEMENÍ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1996.

PRESIDENT:

LOLA VALLS.

PAVELLÓ:

GRAPA I CIUTAT ESPORTIVA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL.

El Nou Bàsquet Femení Castelló es manté com el referent del bàsquet femení a la capital de la Plana en una nova temporada que ha iniciat amb l’acord de col·laboració amb el CD Castellón i la Fundació Albinegra.

Des del club apunten que «estem molt contents amb aquest nou projecte que ens uneix més als colors de la nostra ciutat i fa que es respire molta il·lusió».

Enguany tenen un significatiu augment del nombre d’equips, tornant a superar una vegada més les 150 jugadores. Destaca sobretot l’increment del nombre de xiquetes en equips de l’escola de bàsquet (5-12 anys), on hi ha més de 20 jugadores gràcies a l’extraordinari èxit del seu Campus de Tecnificació de Pasqua.

Una iniciativa a la qual se suma el I Campus Albinegre, en col·laboració amb la Fundació Albinegra, i que agafa el relleu del tradicional Campus de Nadal.

El referent del club és el primer equip, que després de proclamar-se campió per segon any consecutiu i lluitar per l’ascens les quatre darreres temporades, torna amb noves energies per a aconseguir el preuat objectiu.

Pel que fa a la base, els dos juniors disputen aquest cap de setmana la Copa Preferent a Dènia, i l’infantil A ja s’ha assegurat la permanència en el màxim nivell autonòmic i lluitarà per un lloc en la final de la Comunitat.

Per la seua banda, l’aleví A, que va segon en el seu grup, també s’ha assegurat la permanència en la màxima categoria i aspira a ocupar llocs alts en el tram final de la temporada.