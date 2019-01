La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol organitzen, per quart any consecutiu, el Dia de l’Esport entre els centres educatius valencians amb motiu del Dia Internacional de l’Activitat Física.

El Dia de l’Esport se celebra el divendres 5 d’abril de 2019 en nombrosos centres educatius valencians des de fa 4 anys. Les escoles que hi vulguen participar s’han d’inscriure en la pàgina web ‘https://fundaciontrinidadalfonso.org/dia-del-deporte/’ fins al 31 de gener.

Per a poder participar en aquesta nova edició, les escoles han d’elaborar un vídeo amb les activitats que es duran a terme aquest dia i que respon a la pregunta ‘Per què és important fer esport a la meua escola?’. Només per participar-hi, cada centre educatiu rebrà un paquet de material esportiu valorat en 120 euros. A més, els sis millors vídeos rebran un xec regal de 2.000 euros per a equipament esportiu.

Aquest projecte reforça la implicació de la comunitat educativa amb el seu centre, fomenta metodologies cooperatives entre l’alumnat, dona a conéixer diverses disciplines esportives i divulga els valors de l’esport entre l’alumnat i el professorat.

comunitat de l’esport / Aquesta iniciativa és fruit de la marca Comunitat de l’Esport, que naix de la col·laboració entre Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso. Comunitat de l’Esport aglutina i ordena tot l’esport que es practica i es gaudeix al territori valencià. A través d’aquesta marca, també es dona suport a les federacions i seleccions autonòmiques.

Les celebracions escolars del Dia de l’Esport han tingut una gran acollida durant els últims anys i cada any més escoles s’impliquen en el Dia Mundial de l’Activitat Física i de l’Esport. En 2017, el Dia de l’Esport va comptar amb el suport de més de 200 centres; en 2018, hi van participar més de 95.000 xiquetes i xiquets de 300 centres educatius, i enguany l’objectiu és aconseguir la participació de més de 500 centres.