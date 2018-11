Apuntat al Campus de Nadal del Villarreal CF!

Posa’t la samarreta grogueta com un autèntic jugador del Villarreal CF! El club groguet torna a programar per a principis de gener el seu Campus de Nadal.

Aquesta temporada se celebrarà del 2 al 5 de gener (de 9 a 14.00 hores) a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Miralcamp. El campus serà una oportunitat única per a viure els nadals com un autèntic futbolista del Villarreal, ja que els participants entrenaran i disputaran enfrontaments a les mateixes instal·lacions que els canterans del Submarí.

equipació esportiva / El Campus de Nadal també inclou equipació esportiva completa del Villarreal CF, un Tour per l’Estadi de la Ceràmica, la visita a un entrenament del primer equip i dues entrades per participant per a presenciar en viu i en directe el duel lliguer del Submarí davant el Real Madrid el qual tindrà lloc el proper 3 de gener.

Tanmateix, tots els mini futbolistes rebran un diploma personalitzat i participaran, juntament amb els seus familars, en una inoblidable festa de comiat.

Si tens entre 4 i 17 anys i vols gaudir de divertides sessions d’entrenament i participar en disputats encontres de la mà del Villarreal CF, no dubtes a inscriure’t al Campus de Nadal omplint aquest formulari. Per només 150 euros (140 euros si ets jugador del futbol base del Villarreal CF) podras viure de primera mà una experiència inoblidable.

Per a obtindre més informació sobre el Campus de Nadal del Villarreal CF pots consultar en els seguents nombres de telèfon: 964 500 250 i 686 168 306.

¡Apunta’t ja!