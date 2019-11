UNA PEL·LÍCULA:

TOY STORY.

UN LLIBRE:

LES BRUIXES.

UN MENJAR:

PAELLA.

UN VIATGE:

ESCÒCIA.

UN SOMNI:

JUGAR AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA.

ANY I LLOC DE NAIXEMENT: 2007 (12 ANYS), CASTELLÓ.

ESTUDIS: CURSA PRIMER DE L’ESO A L’IES CAMINAS.

TRAJECTÒRIA: S’INCORPORA AL RUGBY CASTELLÓ AMB 9 ANYS. AQUESTA ÉS LA SEUA QUARTA TEMPORADA I DEBUTA AMB L’EQUIP SUB-14. HA SIGUT GUARDONADA EN LA GALA DE L’ESPORT BASE 2019.

Amb només 12 anys Martina Gastaldo Vela acaba d’iniciar la seua quarta temporada amb el Rugby Castelló, on per primera vegada no serà l’única xiqueta del seu equip.

—Com vas descobrir el rugbi?

—El meu pare i el meu germà també hi juguen, així que em tentava provar. Ho vaig fer amb nou anys i des d’aleshores ja no he parat.

—Has provat amb altres esports?

—Sí, també practique ball i hípica, però em quede amb el rugbi perquè és un esport en el qual hi ha molt de companyerisme i a més m’ha ensenyat valors importants com el respecte i la igualtat.

—Fins ara sempre havies sigut l’única xiqueta en el teu equip...

—Sí, però aquesta temporada debute amb l’equip sub-14 i enguany som sis xiquetes ja que he convençut a unes amigues i també s’han sumat altres noies.

—Com ha sigut ser l’única xica?

—Abans al principi em sentia un poc rodejada de xics, però després t’acostumes i ja no et sents rara per ser l’única xica. A més, així he pogut agafar més experiència i més força per a jugar en el futur amb el sénior femení, qué es una cosa que m’agradaria molt.

—Què suposa tindre ara noves companyes?

—Com ara som més xiques, m’emociona i tinc més ganes d’anar als entrenaments i jugar.

—Què ha sigut el millor d’aquestes tres darreres temporades?

—Puc ser no hem guanyat massa partits, però he fet molts amics i he aprés valors que m’ajuden.

—Com heu iniciat la temporada?

—L’equip sub-14 va pujar de rendiment 3 a rendiment 2 al final de la darrera campanya, així que ens està costant un poc més

—En quina posició jugues?

—He provat quasi totes les posicions però ara jugue de mig melè perquè veig que ho faig bé i m’agrada molt, així puc dirigir a l’equip i sempre estic en el joc.

—Què els diries a altres xiquets i xiquetes perquè provaren el rugbi?

—Que vinguin, perquè la majoria dels que ho proven es queden pels valors i el bon ambient.