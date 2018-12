Azahar Sincro, entre les millors de la Comunitat LLIGA

El club Azahar Sincro està d’enhorabona ja que fins a set de les seues nadadores van participar el darrer cap de setmana en la primera jornada de Tecnificació de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana.

La FNCV porta convocant la Tecnificació dos anys en la categoria aleví, però enguany és la primera vegada que s’ha ampliat a infantil, per la qual cosa des del club castellonenc han manifestat que «estem molt contents d’aquesta nova iniciativa, i tant de bó aprofite per a perfeccionar el nostre esport a escala nacional i fomentar que no s’abandone en eixa edat adolescent en la qual de vegades és difícil mantindre el ritme d’estudis i esport».

El Azahar Sincro debuta a més amb quatre nadadores en la categoria infantil de Tecnificació, després d’haver-se classificat entre les 12 primeres de la Comunitat Valenciana a la primera Lliga de Figures la qual es va celebrar el dissabte 17 de novembre amb 87 nadadores infantils i alevins.

classificació / Alba Palau Baus va ser quarta infantil, mentre que Victoria Dolz Ferrández, Lola Fabregat Adsuara i Mar Morellá García van ser sisena, desena i dotzena, respectivament. A més, Laia Cabrera i Meritxell Pesudo van ocupar els següents llocs.

Pel que fa a la categoria aleví, Mireia Portolés Varas va ser segona, Lara Ghulam Ayard, dotzena, i Inés Lausin Peris, 14a, mentre que Rut Soriano Tercero va ser 16a i per ara s’ha quedat fóra de la selecció per a la tecnificació.

També va destacar el huité lloc de Lila Guirao Monzonís, del CN Halia Vila-real, la qual també participa en la tecnificació.

Aquest cap de setmana l’Azahar Sincro participa a Madrid en el XVI Nacional de figures infantil i rutines tècniques júnior, en el qual les nadadores tractaran de donar el seu millor nivell.