BENEFICIARIS Diputació vestirà els clubs esportius de base

La Diputació de Castelló augmenta el seu suport a l’esport en els municipis de la província amb un nou recurs a disposició dels clubs al duplicar, amb un pressupost de 100.000 euros, la seua línia d’ajudes dirigida a l’adquisició d’equipacions.

D’aquesta manera, qualsevol club d’esport base de la província de Castelló pot sol·licitar aquestes ajudes des del proper 1 de juny i fins l’1 de juliol de 2019 mitjançant la seu electrònica de la Diputació provincial.

Cal tindre en compte que aquestes ajudes es dirigeixen als clubs que tenen equips d’esports base federats en categories fins els 19 anys d’edat. El diputat d’Esports, Luis Martínez, ha explicat que «fomentem l’esport base a la nostra província mitjançant els clubs perquè som molt conscients de la seua importància per als nostres xiquets i joves. No volem que l’adquisició d’una equipació siga inconvenient per a cap d’ells a l’hora de practicar el seu esport favorit, i és per això que posem a la disposició de tots els clubs de la província aquestes ajudes que en la seua primera convocatòria van tindre tan bona acollida».

De fet, Martínez ha explicat que en total «són 5.150 xiquets i joves esportistes els que percebran aquestes ajudes que, sens dubte, els permetran a ells i a les seues famílies poder començar millor la propera temporada esportiva».

La Diputació de Castelló, mitjançant les seues diverses línies de treball, garanteix la pràctica esportiva a la província i ajuda a la pràctica totalitat dels clubs esportius de la mateixa d’una o altra manera a desenvolupar la seua activitat, ja siga amb subvencions a clubs i esportistes d’elit, patrocinis a clubs esportius, amb l’organització d’esdeveniments esportius, etc.

Així és com la Diputació provincial ha posat ja a disposició del teixit esportiu de la província un total de 2.173.961 euros durant aquest any 2019.

unes xifres rècord / De fet, durant el transcurs dels 100 primers dies de l’any, l’institució provincial ha resolt fins el 80% de les convocatòries de lliure concurrència i ha tramitat el 100% dels convenis singulars del pressupost inicial. Això suposa haver posat a disposició de clubs, esportistes i ajuntaments de Castelló un total de quasi 2.174.000 euros, és a dir, el 75% de les ajudes del pressupost inicial que puja a 2,9 milions d’euros, una xifra realment històrica.