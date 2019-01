NOM DEL CLUB:

CLUB HANDBOL BENICARLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1979.

PRESIDENT:

FEDERICO BELTRÁN.

PAVELLÓ:

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

EQUIPACIÓ:

NEGRA I GROGA.

PRIMER EQUIP:

SEGONA AUTONÒMICA.

El club Handbol Benicarlo es va fundar l’any 1979 i el que va començar com un projecte entre amics per a practicar un esport llavors desconegut a Benicarló, s’ha anat convertint amb el pas del temps en un dels clubs referents a la província de Castelló.

En aquests moment, sota la presidència de Federico Beltrán, tenen a més de 100 xiquets i xiquetes practicant handbol al nort de la província, la qual cosa suposa un orgull per a tota la societat benicarlanda.

Pel que fa a les categories de base, tenen dos cadets federats, un de primer any, Benicarló 2004, un altre de segon any, Benicarló 2003. Aquest darrer ha guanyat enguany la lliga regular del seu grup sense perdre cap partit, per la qual cosa ha quedat situat en un grup juntament amb el Port de Sagunt i Bunyol per a disputar-se el títol de campió de lliga en la seua categoria.

En categoria infantil masculino participen en la lliga de la federació valenciana i engunay també tenen federats un equip benjamí mixte i un aleví mixte, a més de treballar també la categoria prebenjamí.

De manera paral·lela a la competició organitzada per la Federació Valenciana de Handbol per a aquestes categories, el Club Handbol Benicarló organitza una competició comarcal en la qual a banda dels xiquets del club també hi participen els colegis de Primària de Benicarló (Marqués de Benicarló, Nuestra señora de la Consolación, Ángel Esteban, Eduardo Martínez Rodenas i Francisco Catalán), així com diversos pobles d’aquesta comarca: la Jana, Cervera del Maestre, Peníscola i Alcalà de Xivert.

tornejos d’estiu / Una vegada finalitza la competició oficial, el club participa a més amb totes les seues categories de base en diversos tornejos, tant de pista com d’herba o de handbol platja, que s’organitzen a la Comunitat Valenciana i sud de Tarragona.