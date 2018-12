La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va posar en marxa el darrer dimecres el programa Pilota a l’Escola 2018-2019, que organitza amb la Federació de Pilota Valenciana.

En aquesta edició participaran 486 centres educatius, dels quals 450 són de Primària i 36 de Secundària. Dels centres de Primària, 226 pertanyen a les comarques de València, 149 a les d’Alacant i 75 a les de Castelló; mentre que dels 36 centres de Secundària, 26 pertanyen a les comarques de València, 8 a les d’Alacant i 2 a les de Castelló.

El pressupost s’amplia enguany de 150.000 a 200.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 33 %.

Una de les novetats és que per primera vegada s’inicia en el primer trimestre del curs amb l’objectiu de disposar de més temps per a l’organització de tot el programa. El període de sessions per a Primària s’inicia el 28 de novembre als centres CEIP Ángel Esteban de Benicarló i CEIP Lluís Tena de Sant Jordi, i finalitzarà la primera quinzena de maig. Les jornades de clausura d’aquesta edició tindran lloc a Benicarló el 19 de febrer, a Castelló de la Plana el 26 de febrer, a Santa Pola el 5 de març, a Elx el 21 de març, a Benidorm el 2 d’abril, a Canals l’11 d’abril, a Xeraco el 7 de maig i a Massalfassar el 16 de maig.

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase intracentres en què cada centre organitzarà una competició per a triar els quatre equips que participaran en la següent fase.