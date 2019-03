Borriana gaudirà amb el XIII Trofeu de Falles

El baló ja és a punt de rodar en el XIII Trofeu Internacional Infantil de Futbol de Falles Ciutat de Borriana, que es jugarà del 15 al 17 de març al Sant Fernando.

La nova edició del prestigiós torneig va ser presentada ahir al saló de plens de l’Ajuntament de Borriana, amb la presència de l’organització del torneig, encapçalada pel seu director, Javier Tejedo; les reines falleres, Mar Zamora i Anne Alós, així com l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Safont, i el regidor d’Esports, Vicent Granel.

També van estar acompanyats pels jugadors d’alguns dels clubs que ahir ja van començar a viure l’ambient de les Falles i del trofeu de Borriana, com el CF Salesianos, Burriana FV, Levante UD, Villarreal CF, CD Castellón o UD Alboraya.

Enguany 16 equips competiran per fer-se amb un dels trofeus de categoria infantil amb més prestigi d’Espanya. En el grup 1 estaran Rayo Vallecano, FC Barcelona, Lugano CF i CD Salesianos; en el 2, Real Madrid CF, Real Betis Balompié, Levante UD i Alboraya UD; en el grup 3 At. Madrid, Sevilla CF, Nagoya Grampus Eight i CD Castellón; i en el 4, RCD Español, Villarreal CF, Málaga CF i Burriana FB.

El Trofeu de Falles torna a tindre presència dels principals clubs nacionals, així com dos equips internacionals, procedents de Japó i Suïssa, a més de la representació local.

viure les festes / Safont i Granel van coincidir a assenyalar que «volem agrair el treball de tot l’equip encapçalat per Javier Tejedo per tornar a portar fins a borriana a aquestos 16 equips que formen un dels trofeus més prestigiosos de tota Espanya en aquesta categoria, i convidar als propis jugadors i a les seues famílies a poder gaudir en el temps lliure que els deixarà la competició de les nostres festes més representatives, les Falles de Borriana, ja que el torneig es disputa, precisament, del 15 al 17 de març, quan la nostra ciutat està submergida de ple en les celebracions de Sant Josep».