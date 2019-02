Bryan va gaudir a Valladolid

La sort va somriure al jove d’Alcalà de Xivert Bryan Marín Moya en el darrer sorteig de la promoció Viatja amb el Villarreal CF, que et porten la iniciativa Endavant Villarreal i el diari Mediterráneo. Com si d’un regal d’anniversari es tractara, només una setmana després d’haver complit els 8 anys, el jugador del prebenjamí de segon any del CF Alcalà va poder acompanyar als jugadors del primer equip del Villarreal CF en el seu desplaçament a Valladolid, on el darrer divendres 8 de febrer van jugar a l’estadi José Zorrilla davant el conjunt de Pucela.

La promoció sorteja un viatge per a un xiquet o xiqueta, sempre acompanyat d’un familiar mejor d’edat, el qual en esta ocassió va ser la mare del menut, Esther Moya, qui ha volgut agrair «aquesta magnífica oportunitat d’apropar-nos a un gran equip de futbol com és el Villarreal, el qual fa créixer l’afició pel futbol dels nostres fills». També ha tingut paraules d’agraiment «per a tots els jugadors groguets, ja que tot i estar passant per un moment esportiu complicat, ens van atendre sempre amb molt d’afecte. Tant de bo molts xiquets puguen viure aquesta experiència».

I és que Bryan va poder conéixer els seus cracks favorits, com Santi Cazorla, i va aconseguir les signatures dels jugadors que dirigeix Javi Calleja, als quals no es va cansar d’animar a l’estadi del Valladolid.

Així que ja ho saps, si vols viatjar amb el Villarreal CF en els seus partits a domicili de la Lliga, o aconseguir altres fantàstics regals com samarretes o balons signats pels cracks groguets, només cal que formes part d’algun club de futbol o de qualsevol altre esport que tinga alguna vinculació amb el Villarreal CF, ja siga com a integrant del Projecte Endavant o qualsevol altre tipus de patrocini amb el club groguet.

Si és així, envian’s una foto en la qual aparegues amb els teus companys d’equip, entrenant, jugant o animant al conjunt groguet, el que vulgues. Aquesta imatge podrà ser publicada en el suplement Esport Jove, i juntament amb ella has de posar les teues dades personals per a poder participar en el proper sorteig d’aquesta promoció. Que tingues moltíssima sort!